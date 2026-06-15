Вдруг вырос счет за воду? Возможно, виноват сосед

Если хотя бы часть из 23 300 домохозяйств Юрмалы направляет дождевую воду в бытовую канализацию, в систему попадают сотни тысяч лишних кубометров воды. Это увеличивает нагрузку на насосные станции и очистные сооружения, а также повышает расходы на содержание инфраструктуры.

В Юрмале действуют две отдельные системы: бытовая канализация для сточных вод из домов и ливневая система для отвода дождевой воды. Осадки не требуют такой же очистки, как бытовые стоки, поэтому их попадание в канализацию создает дополнительные затраты.

Из-за особенностей рельефа почти все сточные воды в городе приходится перекачивать насосами. Чем больше лишней воды поступает в систему, тем выше расходы, что со временем может привести к росту тарифов.

В результате жители, которые соблюдают правила и отводят дождевую воду надлежащим образом, фактически оплачивают часть расходов тех, кто незаконно использует общую канализацию. Такие подключения увеличивают затраты на обслуживание сетей, очистку сточных вод и ликвидацию аварийных ситуаций.