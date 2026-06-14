«Ригу захватили инопланетяне?» Жителей столицы удивил… канализационный люк

Вот и инженер-строитель Константин Зорин выложил снимок тротуара с люками на бульваре Анниньмуйжас на платформе "Х", сопроводив его комментарием: "Рига. Бульвар Анниньмуйжас, 2б. XXI век. Инопланетяне нас оккупировали".

На фото видно, что на тротуаре установлено рядом два канализационных люка, причём оба они частично свисают над проезжей частью. В комментариях постят видео с черепашками-ниндзя и клоуном Пеннивайзом, а также вовсю веселятся:

- Во времена дронов - люк, который удобно поднимается, с точки зрения безопасности - почти идеальное решение для укрытия от нападений с воздуха. Заодно и сухопутную технику захватчиков можно повредить. По-моему, у каждого облака можно отыскать серебряный краешек.

- Променад на Мукусалас уже построили. Теперь Узбекский бульвар будет.

- Вау, какая филигранная работа. Так ведь ещё и уметь надо!

- Импортируют рабочих из третьих стран, а потом удивляются, что качество стройки соответствующее.

- Среди гастарбайтеров были Джамшуд и Равшан.

- Там всё было хорошо, но произошёл небольшой тектонический сдвиг Имантской литосферной плиты.

- Так намного лучше, чем с ямой.

- По крайней мере, не посреди дороги, как при СССР.

- При русских была логика: если дома разбомбят, то развалины не засыплют колодцы.

- Что такого? С каких пор наши-то не умеют всё через ж... делать?

- Похоже, так уже в 2012 году было.

- На своей земле каждый может допускать, что хочет. В том числе и инопланетные колодцы.

- Полное Котелло.

- Это платформы для Space X.