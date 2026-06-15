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Добыча более полумиллиона евро: жулики потрошат счета латвийцев (1)

© LETA 15 июня, 2026 15:29

ЧП и криминал 1 комментариев

Facebook/ Valsts policija

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии не менее 528 863 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

С 8 по 14 июня полиция зарегистрировала 191 случай мошенничества. В 66 случаях жители понесли финансовые потери, а еще в 125 случаях попытки злоумышленников оказались безуспешными.

Общая сумма ущерба составила как минимум 528 863 евро.

Наибольшие потери вновь были связаны с телефонным мошенничеством. Преступники, выдавая себя за представителей различных учреждений и компаний, похитили не менее 322 195 евро.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками Государственной полиции, Государственного агентства социального страхования, Latvenergo, операторов мобильной связи, почтовых служб и банков. Больше всего таких преступлений зарегистрировано в Рижском регионе — 160 случаев.

Кроме того, за прошлую неделю жители потеряли 132 610 евро в результате инвестиционных мошеннических схем.

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