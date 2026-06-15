Латвия делает ставку на дроны: подписано новое соглашение с США

В понедельник в Париже в рамках международной выставки оборонной промышленности "Eurosatory 2026" госсекретарь Министерства обороны Айрис Риквейлис встретился с заместителем министра армии США Патриком Мейсоном.

В ходе встречи обсуждалось дальнейшее сотрудничество в области поставок американских систем вооружений в Латвию, а также содействие сотрудничеству между оборонными промышленностями обеих стран.

Латвия и США также подписали соглашение о создании совместной цифровой платформы для закупки дронов и противодронных систем, чтобы обеспечить развитие этих возможностей в вооруженных силах обеих стран.

Подписанное письмо о намерениях знаменует новый этап в стратегическом партнерстве Латвии и США, подтверждая приверженность обеих стран содействию инновациям для укрепления обороны и национальной безопасности.

Учитывая растущую важность беспилотных систем и решений по их нейтрализации в современной оперативной среде, стороны договорились теснее сотрудничать в разработке, тестировании и внедрении этих возможностей.

Особое внимание будет уделено согласованию и совершенствованию процессов закупок, чтобы значительно сократить время от определения оперативных требований до поступления технологий в распоряжение вооруженных сил. Это позволит обеспечить более быстрое и эффективное реагирование на актуальные потребности в области безопасности, одновременно способствуя развитию необходимых возможностей в соответствующем объеме и темпе, отмечают в министерстве.

В Минобороны подчеркивают, что одним из важнейших практических преимуществ соглашения является участие Латвии в созданных вооруженными силами США цифровых рынках беспилотных систем.

В первую очередь эта платформа создана для повышения эффективности и ускорения оборота в американской промышленности, заменяя прежние сложные процедуры. Также она потенциально предоставит Латвии возможность выступать как в роли покупателя, так и в роли поставщика технологий, тем самым интегрируясь в общий оборот и укрепляя конкурентоспособность местной промышленности, поясняют в министерстве.

Одновременно с подписанием письма о намерениях делегация под руководством Риквейлиса и заместителя госсекретаря Угиса Норитиса представляет интересы Латвии на выставке "Eurosatory 2026".