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Учёные выяснили, почему протеиновые коктейли бывают как горький цемент

Редакция PRESS 15 июня, 2026 17:32

Азбука здоровья 0 комментариев

У протеиновых коктейлей есть известная проблема: на банке обещают спорт, силу и красивую жизнь, а в стакане иногда получается горькая жидкая шпаклёвка.

Теперь учёные, кажется, нашли виновника.

Исследователи из Университета Рединга, Аберистуитского университета и Arla Foods Ingredients изучали сывороточный протеин — тот самый молочный ингредиент, который используют в спортивных коктейлях и добавках.

Они работали с альфа-лактальбумином, одним из ценных белков молочной сыворотки. С помощью специальной мембранной фильтрации его удалось сконцентрировать более чем в два раза сильнее, чем обычно.

И тут началась магия текстуры.

Напиток стал ощущаться во рту более гладким. Тестировщики отметили меньше трения, то есть коктейль уже не напоминал порошковую кашу, которую нужно героически допивать.

Но радость оказалась неполной.

Вкус стал более горьким и даже слегка перечным. Сначала можно было подумать, что виноват сам белок. Но анализ показал другое: неприятный вкус давали минералы, которые тоже концентрировались во время обработки.

После этого учёные изменили фильтрацию и убрали лишние минералы. Гладкость удалось сохранить, а вкус приблизился к обычному сывороточному протеину.

То есть проблема была не только в том, что протеин “такой уж противный”. Важным оказалось то, как именно его производят.

Это не значит, что завтра все коктейли внезапно станут как молочный десерт. Но для тех, кто пьёт протеин после тренировки или пытается поддерживать мышцы с возрастом, новость приятная.

Будущее спортивного питания может оказаться не только полезным, но и менее похожим на наказание.

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