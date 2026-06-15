В новом корпусе RAKUS не предусмотрели убежище: почему?

Впрочем, на данный проект это требование не распространяется. Закон предусматривает переходный период, поэтому новые нормы не касаются объектов, проектирование которых началось или документы по которым были поданы в строительное управление до начала 2027 года.

Проект нового корпуса RAKUS был утвержден в 2024 году. В него планируется перевести Латвийский центр инфектологии и Центр туберкулеза и легочных заболеваний. Стоимость проекта оценивается примерно в 70 миллионов евро, что делает его крупнейшим строительным проектом больницы за последние десятилетия.

Как отмечает программа, во время разработки проекта архитекторы и проектировщики неоднократно предлагали предусмотреть убежище в подвальном помещении здания, поскольку о планируемых изменениях законодательства было известно заранее. Однако руководство больницы от этой идеи отказалось.

В RAKUS пояснили, что проектирование началось в период, когда требования об обязательном оборудовании убежищ еще не существовало. Кроме того, тогда отсутствовали и конкретные строительные нормативы для создания подобных объектов в медицинских учреждениях.

В Министерстве здравоохранения, в свою очередь, указали, что проект был ограничен условиями финансирования из фондов Европейского союза, которые разрешали направлять средства исключительно на развитие медицинской инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что в новом периоде планирования вопросы создания убежищ уже учитываются.

В Министерстве экономики отметили, что даже при отсутствии обязательных требований заказчик мог самостоятельно принять решение о строительстве убежища и включить его в проектную документацию.