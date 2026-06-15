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В новом корпусе RAKUS не предусмотрели убежище: почему?

Редакция PRESS 15 июня, 2026 13:46

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LETA

В строящемся новом корпусе Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) не предусмотрено убежище, хотя действующее законодательство требует оборудовать новые стационарные медицинские учреждения как минимум убежищами второй категории. Об этом сообщает программа TV3 «Ничего личного».

Впрочем, на данный проект это требование не распространяется. Закон предусматривает переходный период, поэтому новые нормы не касаются объектов, проектирование которых началось или документы по которым были поданы в строительное управление до начала 2027 года.

Проект нового корпуса RAKUS был утвержден в 2024 году. В него планируется перевести Латвийский центр инфектологии и Центр туберкулеза и легочных заболеваний. Стоимость проекта оценивается примерно в 70 миллионов евро, что делает его крупнейшим строительным проектом больницы за последние десятилетия.

Как отмечает программа, во время разработки проекта архитекторы и проектировщики неоднократно предлагали предусмотреть убежище в подвальном помещении здания, поскольку о планируемых изменениях законодательства было известно заранее. Однако руководство больницы от этой идеи отказалось.

В RAKUS пояснили, что проектирование началось в период, когда требования об обязательном оборудовании убежищ еще не существовало. Кроме того, тогда отсутствовали и конкретные строительные нормативы для создания подобных объектов в медицинских учреждениях.

В Министерстве здравоохранения, в свою очередь, указали, что проект был ограничен условиями финансирования из фондов Европейского союза, которые разрешали направлять средства исключительно на развитие медицинской инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что в новом периоде планирования вопросы создания убежищ уже учитываются.

В Министерстве экономики отметили, что даже при отсутствии обязательных требований заказчик мог самостоятельно принять решение о строительстве убежища и включить его в проектную документацию.

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