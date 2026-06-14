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«В последние годы здесь лета просто нет»: жители Латвии жалуются на погоду

Редакция PRESS 14 июня, 2026 17:01

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О глобальном потеплении/изменении климата можно спорить бесконечно. Особенно если его признаков в природе не очень-то заметно. Да и никакая погода на всех никогда не угодит - всегда кто-то будет мёрзнуть, а кому-то будет жарко.

Не исключение и вот этот твит Мадары: "Пару лет назад казалось глупым путешествовать летом в тёплые края, потому что в Латвии и так хорошо. В последние годы здесь лета просто НЕТ. И не рассказывайте мне, что +18 или +20 - это лето. С нетерпением жду август и Черногорию".

Ей отвечают:

- Охотно поменяла бы на противные +30 в Великобритании.

- В молодости мне тоже всегда хотелось от +30 и выше, теперь мне комфортно при 20-25 градусах, больше вообще не надо. Если бы хотелось сильной жары, переехал бы в Италию или Испанию, но я переехал на север Швеции.

- Что ты плетёшь? Посмотри на карты синоптиков - утверждают, что климатический кризис и ненормальная жара, какой никогда не было.

- Плюс 20 - идеальная температура, надеюсь, что жарче уже не будет.

- Увы, с этим приходится согласиться. До 2025 года мы абсолютно никогда не ездили в тёплые края. За два года это будет уже второй трип в Турцию, потому что лето у нас закончилось - второй год подряд выше 20 температура не поднимается, а солнышка-то хочется.

- Если тебе надо реально работать (в лесу или в поле сено собирать и т.п.) - идеальная погода. Гораздо комфортнее и технике, и самому.

- Опротивела жара. Суперлето.

- Вообще-то такая прохлада и сырость - только последние 4 дня.

- Я это уже пару лет говорю. У нас лета просто больше нет. Тоже жду поездки в Португалию в сентябре, но одна поездка никогда не решит этой проблемы.

 

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