Генерал НАТО: России надо искать компромисс или план «Б», которого, скорее всего, нет

По оценке генерала, Кремлю сейчас совсем нелегко и русские осознают, что не могут реализовать свою главную стратегию, но им трудно понять, как мог бы выглядеть этот план "Б": "Поэтому мы должны стремиться повлиять на русских, чтобы они предпочли такой план "Б", который был бы для нас предсказуемым, который принёс бы лучшее, а не худшее будущее".

"У меня нет сомнений, что наша позиция слерживания по-прежнему эффективна. Мы в состоянии не позволить им получить преимущества. И это работает. До сих пор на альянс никто не нападал. Но мы должны быть готовы", - сказал Джензен.

Генерал согласился с мнением, что у Кремля, скорее всего, такого плана "Б" вовсе нет: "Думаю, что всё более тревожащие угрозы и всё более жестокие действия в Украине - признаки отчаяния. Их стратегия не работает, и очевидного плана "Б" нет. С одной стороны, это свидетельствует о том, что у России есть проблемы. Она слабее, чем предполагала. С другой стороны, это очень чувствительное время, когда Россия подобна животному, которое ранено, но поэтому ещё опаснее. Поэтому многие лидеры союзников думают сейчас о том, как всё это кончится. Какой план "Б" мы хотели бы видеть и что мы можем делать, чтобы продвигать Россию в направлении такого плана".

Он признал, что нестабильность продлится много лет, об этом свидетельствует в том числе и то, что Кремль полностью поменял учебную программу в российских школах, подвергая воздействию пропаганды даже маленьких детей: "Когда эти дети становятся старшеклассниками, государство начинает делать из них солдат. Это не военные училища. Обычные школы. Дети осваивают обращение с оружием, им рассказывают, что они обязаны защищать родину любой ценой. Детей готовят к мобилизации. Это индоктринация детей с 5-летнего возраста".

Тем не менее генерал считает, что нам надо тратить меньше времени на волнения о том, что делает вторая сторона: "Мы должны это осознавать, но свою энергию нам надо тратить на то, чтобы убедиться, что мы как можно более устойчивы, как можно лучше подготовлены, однако при этом нельзя упускать из поля зрения то, каким мы хотим видеть будущее. И за это стоит бороться - не только на поле боя. Это борьба идёт уже сейчас. Речь идёт об устойчивости. О том, чтобы наши демократии были здоровыми. Чтобы наши граждане были осведомлёнными и сопричастными".