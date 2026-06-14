«Испанский стыд» на Рижском автовокзале: пассажиров возмутили спящие в коридоре (ФОТО)

Ситуация, изображённая на фото, как считает часть пользователей соцсетей, не соответствует месту - на автовокзале недавно провели модернизацию и благоустройство, улучшили зоны ожидания и инфраструктуру, но помещения по-прежнему используют как ночлежку.

В Латвии нет прямого запрета спать в общественном месте, но каждая ситуация всё же оценивается индивидуально, с учётом общественного порядка, внутренних правил конкретного места и поведения человека.

Автовокзал может ввести у себя правила, ограничивающие длительное пребывание в зонах ожидания, или запрещающие там спать. В случае нарушения или беспокойства для других пассажиров охрана может попросить покинуть помещение и при необходимости привлечь муниципальную полицию.

"Суперзрелище, когда въезжаешь в Ригу", - пишет пользователь Susuris, который(-ая) и испытывает этот самый испанский стыд, о котором говорилось выше.

Вот некоторые из откликов к посту:

- Увы, иногда приходится там ходить мимо. Вся местность - как во времена СССР, как будто сел в машину времени. При СССР только был навес при посадке в автобусы, когда ждёшь на остановке, а теперь нет. Видимо, у нас дожди идут очень редко.

- Близимся к европейскому уровню - напоминает то, что я видел в Барселоне.

- В своё время, будучи "бюджетным туристом", переночевала в аэропорту в спальном мешке, но это, видимо, другая история... Ещё: если рано утром прогуляешься по Старой Риге, видно, какой контингент сидит на террасах ещё не открытых кафе.

- Параллельная Рига...

- А полиции нет?

- Такие зрелища в крупных аэропортах - уже десятки лет.

- Они ждут, когда откроют мясной павильон.