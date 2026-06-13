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“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (6)

Редакция PRESS 13 июня, 2026 14:37

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В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В этом году традиционного собрания представителей ЛГБТ в Верманском парке не будет. Все торжественные мероприятия сообщества переместились в парк на Эспланаде - на площадь между памятником Райнису и Рижским кафедральным собором Рождества Христова.    

Отсюда в 13:00 начнется традиционное шествие по городу. Его маршрут пройдет по улице Кр. Валдемара, далее по улице Лачплеша и улице Бривибас, после чего участники вернутся на Эспланаду. В параде примут участие зарегистрированные группы участников, включая неправительственные организации, общественные объединения, представителей иностранных посольств, компаний и политических кругов.

Организаторы приглашают к участию всех сторонников прав LGBTQ, общественные организации, семьи, друзей, коллег и всех, кто поддерживает идеи свободы и равенства. 

«Мы снова пройдем тот же путь, которым идем уже двадцать лет, — наш “Путь к свободе”. Это подтверждение достигнутого прогресса в области прав человека и одновременно напоминание о необходимости дальнейшего развития законодательства — правовой защиты всех семей, защиты от насилия, а также построения более инклюзивного общества», — заявил сопредседатель Riga Pride 2026 Каспарс Залитис.

«Это шествие стало результатом труда сотен людей, и завтра это сможет почувствовать каждый, кто придет на Эспланаду. Берите с собой друзей, семью и хорошее настроение — обо всем остальном мы уже позаботились», — призвала сопредседатель Riga Pride 2026 Кристине Гарина.

Своим присутствием мероприятие удостоили мэр Риги Виестурс Клейнбергс, экс-министр культуры Агнесе Лаце и бывший министр сообщения Атис Швинка (все - представители "Прогрессивных").

Не обошлось и без традиционных противников прайда. Несколько человек стоят у входа на площадь у паиятника Райнису с плакатами "Гомосексуализм - это грех", "Грех разрушит тебя" и смотрят с осуждением.

Участники прайда сами вступают в дисскусии со своими идейными оппонентами. Они беседуют мирно, но обе стороны упорно отстаивают свою точку зрения.

Мэр столицы Виестурс Клейнбергс лично возглавил колонну на шествии. Оно началось неспешно, под песни квир-хора про Даугаву, Лиго и непростую судьбу квир-персон в Латвии.

Но чем дальше от официальной помпезности, тем более свободными и раскрепощенными становятся участники шествия. Звучит веселая музыка, ставшая неофициальным гимном ЛГБТ-сообщества, и люди сами пускаются в пляс.

Традиционно по улицам Риги пронесли и главное знамя сообщества - 30-метровое радужное полотно.

За порядком наблюдают сотрудники Государственной и муниципальной полиции. Верный признак того, что общество стало лучше относиться к ЛГБТ, - нет оцепления из бойцов спецназначения в полном комплекте брони, которые обычно сопровождают прайд.

После завершения шествия на Эспланаде состоится концертная программа Riga Pride 2026 x FYUL. Перед зрителями выступят Квир-хор, Никласс, Legzdiņa, Justs и Krisy, Zelma (VIŅA), Эмилия, а также артисты дрэг-шоу.

По подсчётам полиции, в шествии приняли участие около 4000 человек. Госполиция сообщила агентству LETA, что мероприятие прошло мирно, никаких существенных инцидентов не было.

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