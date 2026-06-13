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NYT: США сократят поставки НАТО боевых самолетов и кораблей (2)

© Deutsche Welle 13 июня, 2026 14:07

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По данным The New York Times со ссылкой на европейских чиновников, количество поставляемых альянсу Вашингтоном боевых самолетов должно сократиться на треть, а также планируется изъять у НАТО подлодку и авианосец.

США планируют существенно сократить число боевых самолетов и военных кораблей, которые они предоставляют для операций НАТО в Европе, сообщила в пятницу, 12 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных европейских представителей. "Это решение ограничит способность НАТО наносить удары на большие расстояния и вести наблюдение", - отмечается в материале с уточнением, что об этом плане европейцам сообщили в начале июня в письменном документе, части которого были изучены журналистами издания.

Согласно сообщению, Вашингтон намерен сократить число истребителей типов F-16 и F-15E с нынешних примерно 150 до около 100, а количество морских разведывательных самолетов - с 26 до 15. Помимо этого, из Европы должны быть выведены все восемь самолетов-заправщиков и передислоцированы ракетная подводная лодка, авианосец, а также несколько военных кораблей и десятки самолетов, участвующих в миссиях этого авианосца.

По данным источников NYT, этот процесс "начнется очень скоро - гораздо раньше, чем к этому готовились европейские партнеры". Об этих планах также сообщала 4 июня немецкая газета Die Welt. По ее данным, США передали НАТО засекреченный список из 11 позиций, который предусматривает существенное сокращение американского военного присутствия в Европе, в частности авиации и ВМС, из-за переориентации на Тихоокеанский регион.

Der Spiegel: США существенно сократят военный вклад в НАТО

Как 26 мая сообщил журнал Der Spiegel, представитель главы Пентагона Пита Хегсета в штаб-квартире НАТО проинформировал высокопоставленных чиновников из других стран-членов альянса о готовящихся сокращениях. Вашингтон в дальнейшем будет предоставлять Североатлантическому альянсу значительно меньше ключевых военных ресурсов, включая истребители, корабли, беспилотники, самолеты-заправщики и стратегические бомбардировщики.

При прежней системе распределения нагрузки (burden sharing) США обеспечивали примерно половину военного потенциала НАТО. Теперь Вашингтон ожидает до запланированной в июне конференции Force Sourcing Conference предложений о том, какие страны Европы смогут заместить США в тех областях, где сократятся поставки.

США сокращают число боевых бригадных групп в Европе до трех

Ранее, 19 мая, стало известно, что США выведут из Европы одну из четырех боевых бригадных групп (ББГ), сообщили в Пентагоне. Этот шаг сократит численность американских военнослужащих в регионе до уровня 2021 года.

Боевая бригадная группа - это основное тактическое соединение армии США, способное вести боевые действия самостоятельно, личный состав пехотной ББГ насчитывает 4000-4500 человек, бронетанковой - до 5000. В последние годы США дислоцировали в Европе около 100 тысяч солдат и офицеров. Из них более 65 тысяч находились в регионе постоянно, остальные - на ротационной основе.

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