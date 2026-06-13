Илон Маск стал первым в истории триллионером

SpaceX выпустила на биржу NASDAQ несколько процентов своих акций по начальной цене в $135 за штуку, но из-за большого спроса цена уже с момента открытия торгов составила 150 долларов, а затем в считанные минуты взлетела до 164 долларов.

Как сообщило ранее агентство Reuters, число предварительных заявок на акции SpaceX превысило число выпущенных акций почти в четыре раза.

В результате SpaceX сразу заняла седьмое место среди самых дорогих компаний в мире — ее условная стоимость по стартовой цене акции оценивалась в 1,77 триллиона долларов, а после старта торгов взлетела выше двух триллионов.

SpaceX больше всего известна созданием космических ракет, кораблей и спутников, но в ее состав входят также компания xAI, занимающаяся искусственным интеллектом и соцсеть X — бывший Твиттер.

Илон Маск, кроме SpaceX, контролирует компанию-производителя электромобилей Tesla.

В дальнейшем стоимость акций может как вырасти, так и снизиться — в зависимости от объема бумаг, выставленных на продажу, и спроса со стороны инвесторов.

В конечном счете рыночная цена акций определяется в ходе открытых биржевых торгов, которые по своей сути представляют собой аукцион.

Том Мюллер, первый официальный сотрудник SpaceX и нынешний основатель компании Impulse Space, в интервью корреспонденту Би-би-си Мишель Флери заявил, что он не верит своим глазам, глядя, как преобразилась компания.

Мюллер вспомнил первые годы SpaceX: запуск первого ракетного двигателя, его взрыв, крушение одной из ракет и то, как после череды неудач компания наконец смогла успешно вывести ракету на орбиту в 2008 году.

«Это было по-настоящему невероятное путешествие», — сказал он.

Мюллер покинул SpaceX в 2020 году, но по-прежнему владеет значительной долей в компании.

Размещение акций на технологической бирже Nasdaq многие рассматривают как прецедент для других частных компаний, чья оценка приближается к $1 трлн, включая Anthropic и OpenAI.

Обе компании недавно заявили о подготовке к выходу на биржу, который, вероятно, состоится уже в этом году.

Несмотря на то, что SpaceX станет публичной компанией, а ее деятельность окажется под более пристальным вниманием инвесторов и регуляторов, Илон Маск сохранит практически полный контроль над бизнесом.

Благодаря принадлежащим ему акциям двух классов — класса A и класса B — Маск будет владеть примерно 40% капитала SpaceX, что обеспечит ему более 84% голосов при принятии корпоративных решений.

Схожая структура действует и в компании Meta: ее сооснователь и генеральный директор Марк Цукерберг контролирует разные классы акций. Однако его доля голосов составляет около 60%, что значительно меньше уровня контроля Маска над SpaceX.

Столь высокая концентрация власти означает, что SpaceX даже не обязана включать в совет директоров независимых членов — то есть людей, не имеющих личной или финансовой заинтересованности в деятельности компании.

Согласно анализу Гарвардской школы права, даже если в будущем Маск решит продать часть принадлежащих ему акций класса А, что, вероятно, еще больше увеличит его и без того рекордное состояние, он все равно сохранит фактический контроль над компанией благодаря объему акций класса B.

Авторы исследования отмечают, что такая структура управления создает определенные риски для инвесторов, поскольку руководство SpaceX сможет самостоятельно принимать решения по крупным сделкам, включая возможное приобретение других компаний Маска, а также определять размер его вознаграждения.

Компания SpaceX уже приобрела стартап Маска xAI, который, в свою очередь, в 2025 году купил социальную сеть X. Маск приобрел эту платформу, ранее известную как Twitter, в 2022 году.