Саманта однажды в субботу отправилась на прогулку в центр Риги со своим 6-месячным сыном Робертом и своей мамой. На обратном пути их ждало неприятное происшествие.

Когда Саманта с ребёнком садилась в автобус, она нечаянно толкнула коляской внука другой пассажирки. Та начала кричать и обзывать семью Саманты.

Других пассажиров в автобусе не было. Когда автобус подъехал к остановке, где нужно было выходить, злобная пассажирка пошла в сторону семьи Саманты, будучи явно агрессивно настроена. Мама Саманты, защищаясь, толкнула женщину, которая на прощание ещё успела достать баллончик и распылить перцовый газ в сторону Саманты с ребёнком и её мамы, попав малышу прямо в глаза. Фото маленького Роберта Саманта прислала в редакцию "Без табу", на его лице видно сильное покраснение кожи вокруг правого глаза.

Саманта удивилась, почему ей не помог водитель автобуса. Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане поясняет: не всегда водитель может заметить, что происходит в салоне, именно так было и в данном случае.

После того, как сюжет уже был смонтирован, в редакцию "Без табу" обратилась женщина, которая распыляла газ в автобусе. У неё мнение о случившемся - прямо противоположное.

Вот её рассказ: "Началось с того, что я компостировала талон (именно так в оригинале - Ред.) и услышала, что кто-то кричит: дурак, что стоишь и пялишься в одну точку, подвинься, твоя дебильная мать тебя, видимо, не воспитывает. Это были первые слова.

Я думаю: пустой автобус, кому она это говорит? Оказалось, это было адресовано ребёнку-инвалиду. Я послушала и тогда только что-то сказала в ответ. Тогда она ударила ребёнка коляской, потом подошла ко мне и замахнулась рукой, я прикрылась, а напоследок она меня, когда открылась дверь, обеими руками вытолкнула из автобуса.

Я повернулась и смотрю: дочь с ребёнком стоят с правой стороны, подальше, она забилась в угол у окна и смотрит, что теперь будет. Я ничего, ни на какого ребёнка, ребёнок ни при чём, мне попало больше и моему внуку, потому что не был открыт этот баллончик. Это не был перцовый газ, это была просто капля, я своими глазами видела, как эта капля на лестницу упала".

И Саманта, и её противница написали заявления в Госполицию - там уже начали рассматривать дело.

(Иллюстративное фото.)