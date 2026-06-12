Карты на стол: чемпионат по бриджу в Риге вызвал политический спор

Депутатам сообщили, что деньги на мероприятие также предоставят Латвийское агентство инвестиций и развития и Министерство образования и науки.

Скептически эту идею оценил председатель спортивной подкомиссии Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Давис Мартиньш Даугавиетис («Новое Единство»), который недавно занимал должность парламентского секретаря Министерства образования и науки.

Организаторы говорят о существенном экономическом эффекте чемпионата, однако Даугавиетис считает, что мероприятие не соответствует критериям Министерства экономики для программы поддержки крупных мероприятий. У него также есть вопросы к тому, почему деньги могут выделить через спортивные подпрограммы Министерства образования и науки.

По мнению политика, при распределении средств спортивного бюджета должен быть открытый конкурс. Равные возможности должны получать федерации разных видов спорта и организаторы массовых спортивных мероприятий.

Даугавиетис подчеркнул, что главная цель таких программ - вовлекать жителей в физическую активность и занятия спортом. Поэтому, считает он, в первую очередь нужно оценивать не экономический эффект, а вклад мероприятия в развитие спорта и активного образа жизни.

Он признал, что бридж является международно признанным видом спорта и интеллектуально сложной карточной игрой, но, по его мнению, этот проект не отвечает основным целям спортивных бюджетных программ. Даугавиетис также заявил, что организаторы ранее не смогли убедительно подтвердить прогнозируемую экономическую отдачу расчётами или документами.

Политик сообщил, что не может говорить от имени «Нового Единства», однако как член правления партии призовёт министров от этой политической силы не поддерживать инициативу.

Советник министра образования и науки Илзе Индриксоне Томасс Томшевиц заявил LETA, что процесс выделения финансирования начался ещё до вступления нынешнего министра в должность. Более подробное объяснение Министерство образования и науки обещает дать в понедельник, 15 июня.

По его словам, соответствующий проект распоряжения Министерства экономики был опубликован ещё в начале апреля. Деньги планируется передать Латвийскому совету спортивных федераций, который в конкурсном порядке оценит заявки и примет решение о поддержке.