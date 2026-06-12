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В Вентспилсе хозяйка схватила вора прямо в квартире

Редакция PRESS 12 июня, 2026 17:24

Новости Латвии 0 комментариев

В Вентспилсе возможного квартирного вора задержали прямо во время кражи. Помогли жительница квартиры и прохожие, сообщили в Государственной полиции.

По данным следствия, мужчина вошёл на первый этаж многоквартирного дома, дёрнул дверь квартиры и понял, что она не заперта. После этого он зашёл внутрь и взял бижутерию и мобильный телефон.

В этот момент хозяйка квартиры, которая выходила в сад, вернулась домой. Она схватила вора и стала звать на помощь. Прохожие услышали крики и помогли удерживать мужчину до приезда полиции.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в участок. По просьбе Государственной полиции суд в четверг применил к нему арест как меру пресечения.

Представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва сообщила, что мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления, в том числе связанные с применением насилия. Кроме того, эти преступления совершались в период, когда по предписанию прокуратуры ему было назначено наказание в виде принудительных работ.

В полиции отмечают, что «почерк» задержанного - кражи именно из незапертых жилищ.

Расследование продолжается. За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, с конфискацией имущества или без неё.

Государственная полиция вновь призывает жителей запирать двери и закрывать окна, даже если они находятся дома. Ценные вещи, включая сумки, кошельки и мобильные телефоны, не стоит оставлять в прихожей. Если дома хранятся крупная сумма наличных, драгоценности или другие особо ценные предметы, полиция советует подумать о качественном сейфе.

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