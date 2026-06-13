По словам организаторов, этому предшествовали длительное политическое давление, пропаганда, экономическое воздействие, военные угрозы и целенаправленное раскалывание общества.

Выставка показывает действия, которые Советский Союз применял против Латвии накануне Второй мировой войны и в период оккупации. Её главная мысль - многие методы, которые сегодня называют инструментами гибридной войны, использовались уже более 80 лет назад.

Посетителям напомнят о событиях от заключения пакта Молотова - Риббентропа 23 августа 1939 года до оккупации Латвии и её включения в состав Советского Союза в августе 1940 года.

В экспозиции представлены ключевые элементы гибридной войны: политическое и дипломатическое давление, информационные операции, военные угрозы, экономическое воздействие, дестабилизация общества, административный захват власти и другие инструменты, с помощью которых был ликвидирован суверенитет Латвии.

Выставка делает акцент на том, что оккупация была не одномоментным военным ударом, а итогом последовательной кампании, где сила, шантаж, пропаганда и управляемый хаос работали в одной связке.