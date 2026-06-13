По словам Пуче, возле одного из магазинов к нему обратилась русскоязычная женщина средних лет с просьбой дать один евро. Он ответил по-латышски, что пользуется только банковской картой. Женщина продолжила говорить по-русски, а когда разговор не сложился, якобы плюнула в его сторону.

В ответ журналист назвал её «коровой». Когда женщина переспросила, что он сказал, Пуче повторил своё высказывание. По его словам, после этого она отреагировала уже на латышском языке.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Одни восприняли рассказ с юмором, отмечая, что подобные ситуации для Каугури не редкость. Другие раскритиковали поведение обеих сторон. Некоторые комментаторы указали, что конфликт можно было разрешить без взаимных оскорблений.

Нашлись и те, кто поделился собственным положительным опытом общения в Каугури, отметив, что жители свободно используют как латышский, так и русский языки. В итоге обсуждение быстро вышло за рамки конкретного инцидента и переросло в спор о языковой среде и интеграции в Латвии.