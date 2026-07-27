В субботу муниципальная полиция получила два вызова о том, что в окрестностях Иманты, возможно, видели медведя. Первое сообщение касалось наблюдения неподалеку от кладбища Лачупес, второе — на Курземском проспекте, сообщает LSM+.
«В обоих случаях были привлечены ближайшие экипажи. Сотрудники полиции обследовали эти адреса, зафиксировали следы, но присутствия самих животных не выявили.
Так что сейчас мы, конечно, будем уделять этому внимание в режиме патрулирования, но в первую очередь призываем жителей незамедлительно сообщать на единый круглосуточный телефон 112, если они заметили [медведей] или даже если это только подозрения — тогда сразу просим сообщать нам», — сказали в Рижской муниципальной полиции.
Несколько лет назад в лесном массиве между Имантой и Болдераей, который соединяется с Юрмалой, медведя зафиксировали видеокамеры, напомнила директор департамента управления природой DAP Гита Строде.
«Это не невозможно, этого нельзя исключать, потому что это одно из мест, которые животные могли бы использовать как миграционный коридор. Дальше, где земгальские поля, нет никаких соединяющих лесных массивов, таких концентрированных. Получается, что эти леса под Ригой — еще и способ обойти город, чтобы попасть в сторону Курземе», — отметила Строде.
Заметив медведя, нельзя пытаться его отпугнуть. Рядом с медведем надо сохранять спокойствие.
«Не следует самим вести себя глупо и в момент, когда медведь замечен — тем более если это медведица с детенышами, — бежать к нему и пытаться что-то снимать или создавать опасную для самого себя ситуацию.
В этом случае лучше, не глядя в глаза и не поворачиваясь сразу спиной, медленно отступить, а когда вы действительно на безопасном расстоянии — быстро уходить в противоположную от медведя сторону», — сказала специалист DAP.
Она подчеркнула, что медведи нападают, когда чувствуют угрозу. И тогда надо помнить, что косолапый вовсе не милый и пушистый.
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