Несколько лет назад в лесном массиве между Имантой и Болдераей, который соединяется с Юрмалой, медведя зафиксировали видеокамеры, напомнила директор департамента управления природой DAP Гита Строде.

«Это не невозможно, этого нельзя исключать, потому что это одно из мест, которые животные могли бы использовать как миграционный коридор. Дальше, где земгальские поля, нет никаких соединяющих лесных массивов, таких концентрированных. Получается, что эти леса под Ригой — еще и способ обойти город, чтобы попасть в сторону Курземе», — отметила Строде.

Заметив медведя, нельзя пытаться его отпугнуть. Рядом с медведем надо сохранять спокойствие.