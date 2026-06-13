Людей банально обманули, кинув на тысячи евро: Pietiek о ситуации в мясном павильоне Центрального рынка

Опрошенные утверждают, что в среду, когда в павильон прибыла комиссия во главе с Государственным бюро строительного контроля (ГБСК), члены комиссии сообщили им, что павильон будет закрыт на один день, 11 июня, для проведения незначительных строительных работ. Этому соответствует и объявление, вывешенное на входной двери павильона.

Предприниматели поверили этому и не отменили поставки мяса. В результате 11 июня уже с 4 утра были осуществлены крупные поставки мяса, которые исчисляются тоннами и тысячами евро. Кто-то таким образом вложил 5000 евро, другие – даже 20 тысяч евро. Также в ранние утренние часы продолжали работать мясники, разделывая мясо. Inc. посетил рынок с 9:00 до 10:00 и заметил, что мясо на рынок продолжают привозить, в то время как сами торговцы находятся в неведении относительно будущего и того, что их не предупредили о возможном закрытии рынка на длительный срок, а, напротив, успокоили, что незначительные работы будут проводиться в течение одного дня.

Торговцам не ясно, кто покроет убытки и зачем было вводить предпринимателей в заблуждение относительно однодневных работ, нанося тем самым еще больший ущерб.

Между тем специалист по связям с общественностью компании «Rīgas nami», управляющей зданием Рижского центрального рынка, Янис Бунте по сути косвенно подтверждает то же самое: «В комиссии были представители «Rīgas nami» и Государственного бюро строительного контроля. О том, что там обсуждалось, я не могу комментировать, так как в любом случае еще предстоит дождаться окончательного заключения ГБСК. Сегодня павильон закрыт по соображениям безопасности, в том числе и подвальная часть».

В свою очередь, 11 июня ГБСК сообщает, что принято решение запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического осмотра здания, в котором установлено, что в опорных узлах несущих стальных ферм арочной крыши Мясного павильона развились значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах обнажения конструкций наблюдается активная коррозия металла, которая в течение длительного времени существенно снизила несущую способность элементов конструкции. В несущих конструкциях отдельных зданий обнаружены трещины и деформации.

Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были выявлены значительные повреждения конструкций и указана необходимость принятия мер по их устранению, однако при повторном обследовании был сделан вывод, что выявленные повреждения не устранены, а техническое состояние конструкций продолжает ухудшаться.

Как уже сообщалось, с 1 января этого года на рынке также выросли арендные ставки: для всех как минимум на 7%, а максимальный рост арендной платы в мясном павильоне достиг 38%."