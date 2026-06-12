Андрей Козлов: о людях кто-то подумал? Дума закрыла мясной павильон без компенсаций и предупреждений Выбор редакции Редакция PRESS 12 июня, 2026 11:01 Выбор редакции

Депутат Рижской думы и глава фракции партии «Стабильности!» Андрей Козлов заявил, что решение о закрытии мясного павильона Рижского центрального рынка было реализовано без должной подготовки переходного периода для предпринимателей. По словам Козлова, торговцы оказались в ситуации, когда доступ к рабочим местам был фактически прекращён в короткие сроки, а уже закупленный товар — включая скоропортящуюся продукцию — остался без возможности реализации.

«Людей поставили перед фактом»

Как отмечает депутат, многие предприниматели, работающие на рынке десятилетиями, узнали о фактическом закрытии уже в момент завершения рабочего дня. «Людей просто поставили перед фактом. У них есть товар, есть обязательства перед поставщиками, но нет ни времени, ни условий, чтобы всё это нормально реализовать», — заявил Козлов. Он подчёркивает, что речь идёт не только об отдельных убытках, а о более широкой цепочке малого бизнеса и местных поставок, включая фермерские хозяйства и небольших производителей.

По мнению депутата, ключевая проблема заключается не в самом факте закрытия здания, а в отсутствии организованного переходного механизма. «Если здание признано небезопасным — это понятное и необходимое решение. Но в таких случаях всегда должен быть переходный план: куда перемещаются люди, как они продолжают работу и как минимизируются потери», — отметил он.

Козлов считает, что в данном случае такой план либо отсутствовал, либо не был доведён до предпринимателей в понятной форме. Вопросы к городским структурам Депутат сообщил, что в ближайшее время направит официальные запросы в Rīgas dome и управляющую компанию рынка Rīgas nami с целью получения полной информации о ситуации.

В частности, будут запрошены:

* основания и полные материалы технического обследования павильона;

* обоснование сроков закрытия;

* информация о планах переселения торговцев;

* возможные механизмы компенсации для пострадавших предпринимателей. Подготовка депутатских инициатив Андрей Козлов также заявил о намерении инициировать рассмотрение ситуации на уровне профильных комиссий Рижской думы.

Среди предлагаемых мер он называет:

* предоставление временных торговых мест для пострадавших предпринимателей;

* возможные арендные каникулы на период вынужденного простоя;

* разработку компенсационных механизмов для скоропортящейся продукции;

* приоритетное возвращение торговцев после завершения реконструкции павильона.

«Решения должны учитывать людей»

По словам депутата, ситуация вокруг закрытия павильона показала недостаточность комплексного подхода к управлению последствиями таких решений. «Безопасность зданий — безусловный приоритет. Но решения не должны приниматься в отрыве от реальной жизни людей, которые десятилетиями работают на рынке и формируют местную экономику», — заявил Козлов. Он подчеркнул, что намерен добиваться введения чётких механизмов поддержки предпринимателей и прозрачного плана действий со стороны городских структур.