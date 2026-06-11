"В период руководства бывшего министра Агнесе Лаче было принято решение обращаться к детям пакистанских и индийских граждан, а также граждан других третьих стран, на русском языке.

В Министерстве культуры мы обнаружили проект по сплочению общества, администрируемый министерством, в который вложено почти 86 000 евро. Проект предусматривает возможность для граждан третьих стран обучаться театральному искусству. При этом обращение к участникам ведётся также на русском языке.

Аналогичный проект реализован и в Цирковой школе, где детям граждан третьих стран предлагают осваивать цирковое искусство — и анкета там тоже на русском языке.

Pakistānas un Indijas iedzīvotāju bērnus, arī citus trešo valstu pilsoņus, bijušās ministres Agneses Lāces vadības laikā nolemts uzrunāt krieviski.



Kultūras ministrijā atklājām ministrijas administrētu sabiedrības saliedētības projektu, kur teju 86 000 eiro ieguldīti projektā,… pic.twitter.com/lmd0R0CxN2 — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) June 10, 2026

При этом речь идёт не только о гражданах России: чётко указано, что целевая группа включает также приехавших из Пакистана и Индии. Именно их при руководстве Агнесе Лаце решили интегрировать в латвийское общество, обращаясь к ним на русском языке.

Сплочение общества должно происходить на основе латышского языка, и недопустимо, чтобы приезжие за государственные деньги сразу попадали в русскоязычное информационное пространство, по сути продолжая русификацию, начатую во времена советской оккупации.

Под руководством Агнесе Лаце были проигнорированы Основные направления сплочённого и граждански активного общества, принятые ещё во времена Науриса Пунтулиса. В них чётко подчёркивается, что объединяющим языком в Латвии является латышский.

В Конституции (Сатверсме) также ясно прописано, что в Латвии есть только один государственный язык — латышский", - написал возмущенный Аболиньш.