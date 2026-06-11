"В период руководства бывшего министра Агнесе Лаче было принято решение обращаться к детям пакистанских и индийских граждан, а также граждан других третьих стран, на русском языке.
В Министерстве культуры мы обнаружили проект по сплочению общества, администрируемый министерством, в который вложено почти 86 000 евро. Проект предусматривает возможность для граждан третьих стран обучаться театральному искусству. При этом обращение к участникам ведётся также на русском языке.
Аналогичный проект реализован и в Цирковой школе, где детям граждан третьих стран предлагают осваивать цирковое искусство — и анкета там тоже на русском языке.
Pakistānas un Indijas iedzīvotāju bērnus, arī citus trešo valstu pilsoņus, bijušās ministres Agneses Lāces vadības laikā nolemts uzrunāt krieviski.— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) June 10, 2026
Kultūras ministrijā atklājām ministrijas administrētu sabiedrības saliedētības projektu, kur teju 86 000 eiro ieguldīti projektā,… pic.twitter.com/lmd0R0CxN2
При этом речь идёт не только о гражданах России: чётко указано, что целевая группа включает также приехавших из Пакистана и Индии. Именно их при руководстве Агнесе Лаце решили интегрировать в латвийское общество, обращаясь к ним на русском языке.
Сплочение общества должно происходить на основе латышского языка, и недопустимо, чтобы приезжие за государственные деньги сразу попадали в русскоязычное информационное пространство, по сути продолжая русификацию, начатую во времена советской оккупации.
Под руководством Агнесе Лаце были проигнорированы Основные направления сплочённого и граждански активного общества, принятые ещё во времена Науриса Пунтулиса. В них чётко подчёркивается, что объединяющим языком в Латвии является латышский.
В Конституции (Сатверсме) также ясно прописано, что в Латвии есть только один государственный язык — латышский", - написал возмущенный Аболиньш.