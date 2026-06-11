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И к пакистанцам на русском?! Аболиньш в шоке от найденного в Минкульте проекта времен Лаце (2)

Редакция PRESS 11 июня, 2026 19:43

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Twitter/X

Прославившийся своим негативным отношением ко всему русскому бывший руководитель NEPLP Иварс Аболиньш (Нацблок), который покинул свой пост ради работы парламентским секретарем в Министерстве культуры, решил первым делом пропесочить на страницах pietiek.com бывшего министра культуры от "Прогрессивных" Агнесе Лаце.

"В период руководства бывшего министра Агнесе Лаче было принято решение обращаться к детям пакистанских и индийских граждан, а также граждан других третьих стран, на русском языке.

В Министерстве культуры мы обнаружили проект по сплочению общества, администрируемый министерством, в который вложено почти 86 000 евро. Проект предусматривает возможность для граждан третьих стран обучаться театральному искусству. При этом обращение к участникам ведётся также на русском языке.

Аналогичный проект реализован и в Цирковой школе, где детям граждан третьих стран предлагают осваивать цирковое искусство — и анкета там тоже на русском языке.

При этом речь идёт не только о гражданах России: чётко указано, что целевая группа включает также приехавших из Пакистана и Индии. Именно их при руководстве Агнесе Лаце решили интегрировать в латвийское общество, обращаясь к ним на русском языке.

Сплочение общества должно происходить на основе латышского языка, и недопустимо, чтобы приезжие за государственные деньги сразу попадали в русскоязычное информационное пространство, по сути продолжая русификацию, начатую во времена советской оккупации.

Под руководством Агнесе Лаце были проигнорированы Основные направления сплочённого и граждански активного общества, принятые ещё во времена Науриса Пунтулиса. В них чётко подчёркивается, что объединяющим языком в Латвии является латышский.

В Конституции (Сатверсме) также ясно прописано, что в Латвии есть только один государственный язык — латышский", - написал возмущенный Аболиньш.

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Комментарии (2)
Комментарии (2)

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