Работа за рубежом: как будет начисляться пенсия?

Наша газета и Государственное агентство социального страхования (VSAA) разъясняют, какие социальные гарантии имеют жители Латвия, работающие в странах Евросоюза.

Главное - социальные взносы

Основа международных гарантий

Как только житель легально начинает трудовую деятельность в каком-либо государстве Европейского союза или Европейской экономической зоны, он автоматически приобретает права участника системы социального страхования того государства, где трудится, в соответствии с законодательством страны пребывания.

Социальные гарантии на территории ЕС и стран ЕЭЗ распространяются на граждан и неграждан Латвии.

Таким образом, если житель страны Евросоюза уезжает в другую страну ЕС и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) на заработки или на постоянное проживание, за ним сохраняется право на получение социальных услуг в соответствии с его социальными платежами, которые он выполнил в своей стране (в Латвии). Это положение регулируется специальными регулами Евросоюза.

Порядок социального страхования государств - участниц ЕС/ЕЭЗ координируют соответствующие правовые нормы, закрепленные регулами № 883/2004 и № 987/2009. Они регулируют применение норм социального обеспечения по отношению:

- к гражданам государств ЕС;

- к лицам без гражданства и беженцам, проживающим на территории стран ЕС, а также к членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении;

- к подданным третьих государств и членам их семей и родственникам, если они легально проживали на территории государства ЕС.

Регула также координирует положения в социальной сфере между государствами ЕС и Швейцарской Конфедерацией и государствами ЕЭЗ (Норвегия, Лихтенштейн и Исландия).

Пенсионное страхование

Что учитывается?

Главные принципы, на которых работает система поддержания социальных гарантий, в частности, в вопросах пенсионного страхования, которые устанавливает директива ЕС:

Каждое государство назначает пенсию за свои страховые периоды, причем на каждого жителя распространяются правовые акты только одного государства (это исключает дублирование страховых периодов).

Тем не менее при определении права на пенсию может быть учтен страховой период в другом государстве ЕС/ЕЭЗ.

Например, у жителя подошел пенсионный возраст и возникло право на латвийскую пенсию по старости. У него накопился необходимый страховой период на территории Латвии, а стаж в другой стране не учитывается, тогда пенсию назначают и рассчитывают по национальному законодательству ЛР.

Если же страхового периода в Латвии недостаточно для установления права на пенсию ЛР по старости, то учитываются его страховые периоды в других государств ЕС/ЕЭЗ. Но размер пенсии рассчитывается только на основании латвийского пенсионного капитала.

Возраст выхода на пенсию в государствах ЕС/ЕЭЗ разный, поэтому назначение пенсии за страховой период в том или ином государстве возможно с более раннего или более позднего возраста. И тогда возможно суммирование страховых стажей, но, повторяем, пенсия рассчитывается по закону государства, в котором человек ее запрашивает.

Пенсия по потере кормильца

Надо обратить внимание, что пенсия по потере кормильца в Латвии рассчитывается таким же образом, как и пенсия по старости.

Но при расчете размера пенсии по потере кормильца учитывается только латвийский пенсионный капитал умершего.

Особенности пенсии по инвалидности

Страховые периоды складываются

1-я и 2-я группы

Возможна ситуация, когда у жителя имеется право на латвийскую пенсию по инвалидности 1-й или 2-й группы только за страховой период на территории Латвии, без учета стажа на территории другого государства ЕС/ЕЭЗ. Тогда пенсию назначают и рассчитывают по национальному законодательству.

Если же страхового периода ЛР недостаточно для определения права на получение латвийской пенсии, то учитываются и страховые периоды на территории других государств ЕС/ЕЭЗ.

Предположим, в Латвии житель платил взносы социального страхования, в том числе на случай инвалидности, в течение 5 лет до установления инвалидности. Тогда пенсию начисляют, принимая во внимание только страховые периоды и зарплату страховых платежей в Латвии.

Если же житель в течение 5 лет до установления группы инвалидности не был социально застрахован на территории Латвии, то размер пенсии определяется пропорционально доле латвийского страхового периода к общей сумме страховых периодов, приобретенных на территории государств ЕС/ЕЭЗ.

3-я группа

Для 3-й группы инвалидности право на получение латвийской пенсии по инвалидности зависит от того, по какой системе житель застрахован на случай инвалидности на территории другого государства ЕС/ЕЭЗ – А или В:

- при системе А пенсию по инвалидности назначает то государство ЕС/ЕЭЗ, правовые акты которого распространялись на жителя на момент установления инвалидности;

- если застрахован по системе В, то пенсию назначает каждое из государств ЕС/ЕЭЗ, на территории которых был накоплен страховой период: согласно национальному законодательству или суммируя страховые периоды.

Выплата авансом

Если назначение пенсии задерживается

Подошел пенсионный возраст. Какие документы необходимы для запроса латвийской пенсии?

Это документы, подтверждающие страховой период на территории Латвии до 1996 года, а также документы, подтверждающие трудовую деятельность и приравненные к ней периоды на территории государств ЕС/ЕЭЗ (заполнить бланк Е207 «Сертификат страховой истории лица»). Узнайте, возможно, понадобится перевод с иностранного языка.

Если у подателя заявления есть право на латвийскую пенсию, но для принятия окончательного решения Госагентству социального страхования (VSAA) необходима дополнительная информация, пенсия может быть выплачена авансом в период, пока не будет получена вся необходимая информация.

Авансовый период - не более 3 лет.

Можно ли обжаловать решение об отказе в пенсии? Да, это можно сделать дважды:

- при получении решения от конкретного компетентного учреждения государства ЕС/ЕЭЗ страны проживания;

- при получении сводного решения стран, где был накоплен страховой стаж потенциального пенсионера.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.