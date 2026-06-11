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«Тут никакого Путина не надо — сами всё разнесём в хлам»: видео «ремонта» дороги взорвало сети

Редакция PRESS 11 июня, 2026 17:02

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«Что может быть хуже «паркетного архитектора»? Правильно — два таких. Эти глубокие рвы, которые у нас появились вдоль нескольких дорог, создают очень опасную ситуацию. Ну какой кретин, простите, более подходящего слова не нашел, придумал нечто подобное: рыть крутой ров прямо у самого края дороги, тем самым уничтожая всю растительность, которая хорошо укрепляет край и не дает ему обрушиваться. Понятно, что канавы нужны вдоль обочины, но не такие! Старые канавы делали как минимум в метре от края дороги, чтобы дорога сохраняла устойчивость, а тут...»

Этот пост священника Угальского прихода Яниса Калниньша, наглядно показавшего результаты «работы» Latvijas Valsts ceļi по очистке канав на участке дороги Угале–Циркале–Злекас в Вентспилском крае, вызвал бурную реакцию в сети.

Между тем в Latvijas Valsts ceļi, сообщает ЛТВ, заявили, что стоимость таких работ составляет 3500 евро за километр, однако денег на восстановление травяного покрова, который помог бы укрепить канавы, в этой сумме не предусмотрено.

Комментарии людей просто жгут:

-И сколько же тысяч разошлось по карманам этих идиотов???

-Только не идиотов, а воров. 

-С такими “специалистами” в госуправлении никакой Путин не нужен - сами всё разнесут до самого основания. Жаль, что за наши налоги.

-У нас государство воров и идиотов.

-Кто будет отвечать и платить? Мы… Они ни за что не отвечают, только собирают деньги… И всё тянется бесконечно долго… Пока что-то не случится — ничего не происходит. Деньги утекают, а результат не меняется.

-У нас в Даугавпилсском районе была похожая ситуация — срезали обочину и выкопали канавы. После первого сильного дождя всё размыло!

-Заставить бы этого идиота всё компенсировать… Но в Латвии чиновники ни за что не отвечают…

-Всё по проекту, а проект — как будто из дурдома.

-Такие решения — это уже не ошибка, а система.

-Пока не случится трагедия — никто даже не почешется.

 

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