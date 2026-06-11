Пёс уплыл в море на каяке — и его нашли там, где надежда уже почти закончилась

Немецкая овчарка по кличке Брюс каким-то образом оказалась одна на надувном каяке и начала дрейфовать в открытом море. На берегу уже подняли тревогу, а береговая охрана передала сигнал туристическому катеру, который в этот момент возил пассажиров у островов.

Капитан быстро высадил людей на берег и пошёл искать пса.

This is Bruce. He was rescued by two tour boat operators after his kayak broke loose and was carried out to sea by strong winds. 13/10 for all pic.twitter.com/R5Aqli1gXn — WeRateDogs (@dog_rates) June 9, 2026

С каждой минутой шансов становилось меньше. Море большое, каяк маленький, собака одна. Но капитан прикинул, куда течение могло унести лодку, и всё-таки заметил Брюса примерно в 2,2 морской мили от пляжа.

Самое невероятное — пёс был жив, держался на плаву и дождался людей.

На кадрах спасения видно, как его осторожно поднимают с каяка на борт. А потом была та самая сцена, ради которой интернет готов простить миру почти всё: Брюса вернули хозяевам.

Иногда чудо выглядит не как сияние с небес, а как мокрый пёс на каяке посреди Северного моря.