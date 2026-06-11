Нужно выступать против климатического налога на удобрения: Кулбергс встретился с «Крестьянским Сеймом»

В организации отмечают, что в ходе переговоров обсуждалась необходимость укрепить инструменты поддержки финансового учреждения развития "Altum", не допустить негативного влияния применения климатического налога на минеральные удобрения и добиться более справедливых прямых платежей Европейского союза (ЕС) для латвийских фермеров.

Во время встречи представители "Крестьянского сейма" указали, что отрасль в настоящее время сталкивается с ростом издержек, неравными условиями конкуренции в ЕС, проблемами доступности финансирования и риском того, что часть жизнеспособных хозяйств может быть вынуждена прекратить свою деятельность.

Кулбергс после встречи с представителями общества заявил, что в ходе переговоров обозначились неотложные направления работы. "Латвия на всех уровнях должна выступать против применения климатического налога к минеральным удобрениям, так как это бремя расходов затрагивает не только фермеров, но и цены на продукты и инфляцию, то есть все общество", - сказал премьер.

Он подчеркнул необходимость реформ, чтобы сельскохозяйственная поддержка и прямые платежи доходили до тех фермеров, которые реально производят продовольствие для рынка, а не формально содержат сельскохозяйственные земли. Также следует пересмотреть роль "Altum" в финансировании сельского хозяйства - учреждение должно брать на себя больше рисков и обеспечивать, чтобы финансирование, которое необходимо для продолжения производства, было реально доступно хозяйствам.

"Крестьянский сейм" согласен с тем, что необходимо укреплять "Altum" как финансовое учреждение развития, однако в настоящее время часть хозяйств, которым необходимы оборотные средства, получают отказы, так как не соответствуют условиям. В связи с этим, по мнению фермеров, необходимо пересмотреть и облегчить условия получения поддержки, чтобы она была доступна тем хозяйствам, которым критически необходима для продолжения производства.

Общество "Крестьянский сейм" было основано в 1999 году и объединяет фермеров с целью поддержки развития сельского хозяйства в Латвии. Членами общества являются 800 малых и крупных хозяйств, которые обрабатывают более 500 тыс. га сельскохозяйственных земель и обеспечивают работой более 6 тыс. человек.