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«Отец умер от алкоголизма, друг — от передоза»: откровение подростка на обочине жизни (2)

Редакция PRESS 11 июня, 2026 13:22

Новости Латвии 2 комментариев

Отец умер от алкоголизма, 13-летняя подруга много пьёт, а сверстники употребляют наркотики — марихуану, «спайс», амфетамин. Это лишь часть истории, которой в социальных сетях поделился водитель Сандис Калниньш, подобравший по дороге из Ливани в Ригу 16-летнего автостопщика.

Разговор о жизни быстро превратился в откровенный рассказ о том, насколько легко на самом деле достать наркотики в латвийских городах и регионах и как они разрушают жизни подростков.

Он пишет:

«Сегодня был по делам в Ливанах. По дороге обратно в Ригу перед Екабпилсом подобрал молодого человека, который автостопом возвращался домой в Ригу. Так начался разговор о жизни, семье, учёбе и перспективах на будущее. История довольно мрачная, но при этом у парня есть желание получить профессию, чтобы в будущем обеспечивать себя самостоятельно.

Молодому человеку 16 лет, его отец умер от алкоголизма. У него есть 13-летняя девушка, которая очень много пьёт, и он не знает, что с этим делать. Так разговор постепенно перешёл к теме наркотиков.

Время от времени он курит марихуану, один грамм стоит 15 евро. Есть и другие наркотики — спайсы, грибы, MDMA, амфетамины, синтетическая марихуана и многие другие. Травы, порошки и таблетки. Один его друг уже умер от передозировки.

По его словам, такое происходит довольно часто: одни компании вызывают скорую помощь, а другие просто скрывают смерть товарища, потому что не хотят иметь дело с «ментами». Он утверждает, что по человеку на улице может определить, кто употребляет марихуану — взгляд в одну точку и покрасневшие глаза.

Полиция несколько раз ловила и его самого, возила на анализы, где можно определить факт употребления. Следы наркотиков, по его словам, сохраняются в крови около недели.

Почему употребляют? Просто хотят забыть о жизненных проблемах, уйти от реальности или поддаются влиянию компании. Часто встречаются синтетические наркотики. Одна его знакомая, как он рассказал, сошла с ума.

Наркотики, по его словам, доступны повсюду. В Цесвайне якобы было даже три дилера, наркотики можно найти в Мадоне, Цесисе, Риге, Прейли, а больше всего они доступны в Огре. На столбах расклеены наклейки с информацией, где их можно приобрести.

Дилеры, по его словам, действуют практически открыто, а полиция их не трогает — либо из страха быть вывезенными в лес, либо из-за подкупа. Управляют этими «магазинами» люди более высокого уровня, у которых много денег и влияния.

Знаете, я ехал, радовался красивой Латвии, ухоженным городам, а тут услышал рассказ одного подростка о параллельной реальности...

Я дал ему денег на дорогу и купил еды, потому что парень сказал, что очень хочет есть. Проводил его и пожелал стремиться в жизни к хорошим вещам!»

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Комментарии (2)
Комментарии (2)

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