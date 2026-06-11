Как Лиго в Риге будут встречать: расписание праздника

Вход на все мероприятия — бесплатный.

На площадках будет работать праздничная ярмарка с традиционными яновскими блюдами и напитками.

Гризинькалнс — «От солнца до солнца»

20:00 — плетение венков, яновские традиции и игры

22:20 — проводы Солнца и зажжение костра вместе с этногруппой «Ogas», постфольклорной группой «Rikši» и фольклорным ансамблем «Kokle»

После полуночи — диджей и группа «Raxtu Raxti»

После 2:00 — танцевальный вечер с группой «Zuši»

С 4:00 — диджей Каспарс Завилийскис

Дзегужкалнс — традиционное празднование

20:00 — открытие праздника. Янова мать Зоя Хеймрате и Янов отец Эдгарс Липорс вместе с участниками «Рижского клуба танцев» и этногруппой «Zeidi»

20:30–22:00 — пение лиго-песен под руководством «Zeidi»

22:30–23:00 — лиготни в исполнении постфольклорной группы «Iļģi»

23:00–00:00 — большой танцевальный тур с Ильгой Рейзниеце и группой «Iļģi»

После полуночи — чествование Яня, отгон тьмы с музыкальным коллективом «Rahu»

2:00 — встреча Солнца с новофольклорной группой «Jauno Jāņu Orķestris»

Рассвет — вместе с группой «Rikši»

Зелёный театр в Межапарке — «Рижский зелёный бал»

С 20:00 выступают: «Rikši», Жорж Сиксна, «Laika upe», Айя Андреева, «Labvēlīgais tips», Ральф Эйландс и «Zelta kniede».

4:25 — ритуал пробуждения Солнца. Ведущие: актёры Имантс Страдс и Элина Ване.

Подробная информация: kultura.riga.lv а также в соцсетях Riga и Rīgā notiek.