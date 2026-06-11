Возможен даже торнадо! После полудня начнется буря колоссальной силы

По данным Европейского экспериментального центра прогнозирования штормов, одной из главных угроз могут стать смерчи и торнадо. Наибольший риск опасных погодных явлений ожидается в восточной части Земгале, Селии и Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север и северо-восток.

День будет преимущественно пасмурным, на востоке страны временами возможны прояснения. Дожди ожидаются и вне грозовых зон, во многих местах осадки будут сильными.

Под влиянием циклона немного усилится северо-восточный ветер, а в Латгалии он сменится юго-восточным. К вечеру через территорию Латвии пройдет центр циклона, поэтому ветер станет переменных направлений. На побережье Курземе порывы северного ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит от +10…+14 градусов в Курземе до +22…+27 градусов в Латгалии.

В Риге ожидается пасмурная и дождливая погода, временами возможны сильные ливни и мощные грозы. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, к вечеру — ветер переменного направления. Максимальная температура воздуха достигнет +18 градусов.

Во время грозы в столице также существует риск града, сильного ветра и даже смерчей, однако более высокая вероятность этих явлений ожидается восточнее Риги.

С юга к Латвии приближается активный циклон. Атмосферное давление продолжает снижаться и утром составляет 1015–1018 гектопаскалей на уровне моря.