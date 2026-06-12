Ломало деревья, снесло крышу: спасатели — о последствиях вчерашней бури

Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу.

Больше всего вызовов - девять - поступило в Латгале, в Видземе их было восемь, в Земгале - пять, а в Риге - четыре.

Уже сообщалось, что в Бебренской волости Аугшдаугавского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви Святого Иоанна Крестителя.

Предприятие "Pasažieru vilciens" сообщило, что повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы.

Вчера Латвию в направлении с юга на север и северо-восток пересек грозовой фронт. Синоптики объявили оранжевое предупреждение о возможных сильных ливнях, разрушительных порывах ветра и граде.