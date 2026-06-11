Почувствуем в счетах за отопление: газ снова дорожает

Война на Ближнем Востоке способствовала росту цен на природный газ на бирже TTF ("Title Transfer Facility"). "Latvenergo" покупает и продает газ по актуальной рыночной цене, которая привязана к цене биржи TTF, и фиксирует цену закупки только тогда, когда найден покупатель по соответствующей цене. Таким образом, для всего объема, который необходимо будет поставить клиентам по договорной цене, будет обеспечен газ по соответствующей цене. Для всего остального объема цена закупки и цена продажи будут соответствовать рыночному уровню.

Комментируя закупку газа, в "Latvenergo" указали, что в 2023 году предприятие получило право осуществлять регулярные поставки природного газа на терминал сжатого природного газа "KN Energies" в объеме 6 тераватт-часов в год. Используя Клайпедский терминал, "Latvenergo" обеспечивает спрос как на рынке электроэнергии, так и для поставок в следующем отопительном сезоне 2026/2027 года.

Объявляя закупки и выбирая наиболее экономически выгодное предложение от поставщиков, "Latvenergo" запасает достаточное количество природного газа, используя Клайпедский терминал, чтобы обеспечить необходимые объемы природного газа для производства электроэнергии и теплоэнергии на теплоэлектроцентралях, а также для розничной торговли.

Как сообщалось, оборот концерна "Latvenergo" в 2025 году составил 1,566 млрд евро, прибыль - 198,809 млн евро. Оборот материнской компании концерна в 2025 году составил 949,824 млн евро, прибыль - 190,216 млн евро.

"Latvenergo" занимается производством и торговлей электроэнергией и теплоэнергией, а также торговлей природным газом и предоставлением услуг по распределению электроэнергии.