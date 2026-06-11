Причина простая: старая система годами давала сбои. В домах возникала так называемая разница в потреблении воды - объём, который невозможно было точно распределить между квартирами. Если потери были небольшими, жильцы ещё могли с этим мириться. Но при большой разнице это превращалось в прямую доплату из кармана собственников.

По нормативам, если в доме три месяца подряд фиксируется разница в потреблении воды выше 20%, управляющий вместе с собственниками квартир обязан искать решение и принимать меры для сокращения потерь.

Первый успешный эксперимент с умными счётчиками в Латвии провели в Риге, в доме на улице Лиелвардес, 107, где 71 квартира. Компания Pilsētas mājas вместе с LMT заменила во всех квартирах механические счётчики на водомеры нового поколения с дистанционным считыванием показаний.

Результат оказался заметным. Если в первом квартале 2025 года разница в учёте воды в денежном выражении составляла 876,15 евро, то в первые четыре месяца этого года она практически исчезла.

Единая система учёта воды позволяет получать более точные данные, быстрее замечать технические проблемы, снижать риск утечек и аварий. Для жильцов это означает главное - меньше непонятных доплат за воду, которая вроде бы была использована, но в чьей именно квартире, старая система сказать уже не могла.