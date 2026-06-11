Латвия предупреждает Иран: атаки «на нашей территории» должны прекратиться

«Попытки убивать, похищать, пытать, запугивать или иным образом нападать на людей на нашей территории подрывают национальный суверенитет и международные нормы. Эти действия должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что разведывательные структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его подразделение внешних операций «Силы Кудс» причастны к «смертоносным заговорам и враждебным действиям» против иранских диссидентов, журналистов, еврейских и израильских общин, а также связанных с ними интересов.

«Мы едины в своей решимости защищать наши страны и наших граждан от этих угроз. Исламская Республика Иран должна немедленно прекратить эти действия».

Страны также обвинили Иран в организации кампании нападений в Европе против еврейских общин, иранских и американских журналистов, ответственность за которые взяла на себя связанная с Ираном группировка Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (Исламское движение людей правой руки, HAYI). Эта группировка заявила о своей причастности к нападениям на еврейские общины в Великобритании, Бельгии и Нидерландах. Сообщается, что HAYI также взяла на себя ответственность за нападение с ножом на двух еврейских мужчин и ряд поджогов синагог и объектов еврейской общины на севере Лондона в последние месяцы.

В августе прошлого года Австралия выслала иранского посла, обвинив Тегеран как минимум в организации двух антисемитских атак — поджога синагоги в Мельбурне и кошерного кафе в Сиднее. Кроме того, Австралия отозвала своего посла из Ирана и приостановила работу своего посольства в Тегеране. В ноябре Австралия признала Корпус стражей исламской революции государственным спонсором терроризма, назвав атаки на своей территории «беспрецедентно опасными актами агрессии, организованными иностранным государством».

МИД Ирана тогда назвал решение Австралии «оскорбительным и необоснованным актом», нарушающим международные правила и нормы.

Совместное заявление подписали Албания, Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Северная Македония, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.