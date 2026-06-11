Оранжевая тревога в Риге! В четверг: град, ливни и ветер до 24 м/с

По прогнозам метеорологов, в столице возможны сильные ливни, резкие порывы ветра до 20-24 м/с и град. Местами не исключён крупный град. Опасный период ожидается с 12:00 до 16:00 в центральных и восточных районах Латвии.

Рижское самоуправление предупреждает, что во время грозы могут ломаться деревья и крупные ветви. Жителей просят не подвергать себя риску и не мешать спасателям устранять последствия непогоды.

В четверг утром в районах, где ожидается угроза, планируется разослать сообщение по системе сотового вещания. Информация о предупреждениях может уточняться по мере развития ситуации.

Последствия грозы вместе с Государственной пожарно-спасательной службой будут устранять и муниципальные службы. Они будут освобождать дорожки в парках и другие территории от упавших деревьев, ремонтировать повреждения контактной сети общественного транспорта и следить за колебаниями уровня воды.

Если непогода создаст угрозу жизни и здоровью людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, нужно звонить по номеру 112.

Если жители не знают, кто обслуживает территорию, где находится опасное или упавшее дерево либо его ветви, об этом можно сообщить по информационному телефону самоуправления 1201 или на электронную почту 1201@riga.lv. Также можно обращаться в Рижскую муниципальную полицию по телефонам 110 или 112.