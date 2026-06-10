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Мигранты, теперь держитесь! Домбрава лично поехал закручивать гайки (2)

Редакция PRESS 10 июня, 2026 17:47

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LETA

Министр внутренних дел Янис Домбрава в среду, 10 июня, посетит Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), где обсудит с руководством ведомства меры по ограничению иммиграции, сообщает Департамент стратегической коммуникации МВД.

По словам Домбравы, совершенствование иммиграционной политики является одним из его главных приоритетов. Он отметил, что в итоговом докладе парламентской следственной комиссии Сейма содержится ряд важных предложений, которым поручено дать оценку и подготовить план реализации.

«Часть из них можно внедрить незамедлительно, тогда как для реализации других необходимы изменения в нормативных актах и более тесное межведомственное сотрудничество. Работа над этими вопросами ведется с моего первого дня на посту», — подчеркнул министр.

В МВД напомнили, что ограничение иммиграции и укрепление государственной безопасности были обозначены Домбравой как приоритетные задачи сразу после вступления в должность. Под руководством министра ведомство намерено подготовить и представить правительству план реализации рекомендаций парламентской комиссии, одновременно приступив к выполнению конкретных мероприятий.

В министерстве считают, что выполнение этих рекомендаций позволит ужесточить иммиграционную политику, снизить риски незаконного пребывания иностранцев в Латвии и перекрыть схемы легализации экономических мигрантов.

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