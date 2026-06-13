Проблемы начались в пятницу днем, когда многих пользователей неожиданно автоматически вышло из их аккаунтов Facebook. При попытке войти снова они сталкивались с сообщениями об ошибке и не могли получить доступ к своим учетным записям. Аналогичные неполадки наблюдаются и в работе Messenger — пользователи сообщают о невозможности отправлять и получать сообщения.

Сбои затронули как мобильное приложение Facebook, так и веб-версию сервиса. Некоторые пользователи при посещении сайта видели уведомление о технической проблеме и сообщение о том, что компания работает над ее устранением.

Хотя работа Facebook и Messenger существенно нарушена, другие платформы компании Meta — Instagram и WhatsApp — в основном продолжают функционировать. Однако отдельные пользователи также сообщают о проблемах с веб-версией Instagram.

Пока Meta не предоставила подробных комментариев о причинах сбоя и сроках восстановления сервисов. Между тем количество жалоб в разных странах стремительно растет, что свидетельствует о глобальном масштабе проблемы.