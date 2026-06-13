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«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

Редакция PRESS 13 июня, 2026 13:33

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LETA

Эпопея с мясным павильоном на Центральном рынке продолжается. Несмотря на выходной день и личное участие в прайде-2026, где он возглавил колонну, мэр Риги Виестурс Клейнбергс утром в субботу, 13 июня, опубликовал на платформе "Х" пост, в котором отчитался перед рижанами о своём посещении рынка.

Этот пост вызвал шквал критики - среди комментариев нет ни одного в защиту мэра. Что же он такого написал?

"Лично посетил Рижский Центральный рынок и мясной павильон, а также обошёл всю территорию рынка. 

Я очень недоволен, поскольку уже в среду было известно, что Государственное бюро строительного контроля (ГБСК) закроет торговые помещения для торговли мясом, но и на сегодня эффективных решений не найдено.

Поговорил с торговцами - они в отчаянии, грузят мясо, пытаются его распределить и найти способы доставить его в другие торговые точки. 

На данный момент переход в альтернативные торговые помещения не обеспечен.

Вижу, что и в рыбном, и в других павильонах было бы место, конечно, при сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой, но эффективного решения со стороны рынка нет.

Поэтому я поручил исполнительному директору проверить, действовало ли руководство как ответственный хозяин и всё ли делало, чтобы в такой ситуации не оказаться.

Кроме того, надо выяснить, куда подевались деньги, выделенные за последние пять лет на инвестиции в Центральный рынок и работы по его ремонту, и что сделано, чтобы предотвратить такую ситуацию, поскольку уже в 2020 году было известно о необходимости провести серьёзные работы по ремонту мясного павильона.

В первую очередь важнее всего найти эффективное решение, чтобы торговцы мясом могли продолжать вести деятельность на Центральном рынке Риги.

Если возникли убытки, правление Rīgas nami должно найти компенсирующие механизмы и покрыть их за счёт средств предприятия.

Эта ситуация затрагивает более 50 предприятий, чьи сотрудники в отчаянии, так как незадолго до праздника Лиго они остались без работы и с товаром, часть которого, возможно, погибнет".

Публика набросилась на его твит с бранью - досталось и однопартийцам мэра:

- Прогрессивная Рижская дума в действии. Мэр болтает, Котелло рисует "зебры", которые на следующий день будут перекопаны. Весело - как говорит ваш идеолог Путин, "движуха".

- Мясом в рыбном торговать!!! Ну, это уже слишком прогрессивно.

- "Лично посетил" - это понравилось. Видишь ли, Виестур, если бы "Прогрессивные" в обеденный перерыв ели мясо, а не пили соевый латте, я бы тебе давно уже мог показать, что ровно в 8 минутах ходьбы от твоего рабочего кабинета, за трамвайными путями, находятся такие ангары, которые называются частью Центрального рынка.

- А вот так выглядит дом на ул. Мелнсила, в котором в муниципальной квартире 31 декабря 2020 года взорвался газовый баллон. Тогда Мартиньш тоже был молниеносным решалой, но на сегодня результат таков. (Фото разрушенного дома приложено к комментарию.)

- Не только продавцы в отчаянии, но и все посетители рынка в шоке. Почему нельзя было продолжать там работать, а понадобилось так внезапно всё закрыть?

- А чтобы "Прогрессивные" месяц назад там устроили балаган с вручением годовой премии по литературе, он был достаточно хорошим и безопасным?

- Друзья, помните: уровень "Прогрессивных" - нарисовать "зебру" и поставить бетонный блок, назвав его "модальным фильтром". Ничего другого эти криворучки не могут.

- А из какой это партии люди руководили Ригой последние 5 лет? Не старые добрые "Прогрессивные" и "Единство"?

- Это ПРОГРЕССИВНОЕ ведение хозяйства в Риге. Просто бестолочи... искренне надеюсь, что избиратели это видят... хотя ваши, видимо, просто "не соображают"...

- Везде, где прикасаются "Прогрессивные", именно такого рода дерьмо и есть. НЕТ ХОЗЯИНА! Такая ситуация не возникает за один день!

- Сколько у вас советников? Со всей своей кодлой не справляетесь? Ещё мало?

- Как наказаны виновные? Там в основном - латвийские производители, которые надеялись поработать и заработать накануне праздника. Это саботаж.

- Лично, сам лично посетил. Сам на своих похмельных ножках протопал такое расстояние. Бедняжка. Жив ли? 

- В очередной раз доказывается: "Прогрессивные" - не хозяева, руки из задницы растут!

- В отставку, несчастье, и своих мелких коммунистов захвати!

 

 

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Комментарии (3)
Комментарии (3)

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