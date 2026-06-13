Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Что роднит ограбление Лувра с похищением ювелирных украшений и кражу раритетных экземпляров произведений русских авторов XIX века из нескольких престижных библиотек Парижа и Лиона? В обоих случаях добыча остаётся ненайденной. Но по делу о книгах правосудие только что вынесло приговор.

Шесть граждан Грузии были осуждены в Париже на сроки от 18 месяцев условного заключения до семи лет тюрьмы за кражу классики русской литературы. Среди похищенных изданий были произведения Александра Пушкина, в том числе первое издание «Бориса Годунова» (1825 года), а также тексты Михаила Лермонтова и Николая Гоголя, – «настоящая кража сокровищ», как заявил прокурор, назвав в своей обвинительной речи операцию «масштабной, организованной, спланированной и выполненной с особой тщательностью и цинизмом».

Это дело вписывается в волну краж, направленных против библиотек по всей Европе со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, которую связывают с организованной сетью, потенциально имеющей связи с Москвой.

Все шесть обвиняемых – пятеро мужчин и одна женщина – в ночь с пятницы на субботу были признаны виновными в участии в преступной группе с целью совершения преступления; некоторые также осуждены за кражу выставленных культурных ценностей.

По данным следствия, злоумышленники приходили в библиотеки как читатели редких изданий, фотографировали и измеряли книги, а затем возвращались и подменяли их практически неотличимыми факсимильными копиями. Только ущерб, нанесённый Национальной библиотеке Франции (BnF), оценивается в 770 000 евро.

Двух из них судили заочно: они уже арестованы в Грузии, их стране происхождения, которая не выдаёт своих граждан.

Двое фигурантов, обозначенные как Михеил З. и Бека Т., ранее были осуждены и уже отбывали наказание в странах Балтии за аналогичные преступления и были временно переданы Франции для суда.

50-летний Михеил З. получил самый строгий приговор: семь лет тюрьмы, а после отбытия срока – пожизненный запрет на пребывание во Франции и выдворение из страны. В прошлом году в Литве его уже приговорили к трём годам и четырём месяцам лишения свободы за организованную кражу изданий XIX века общей стоимостью более 600 000 евро.

49-летний Бека Т. приговорён к четырём годам лишения свободы, помимо вынесенного ранее в Эстонии приговора – три года и шесть месяцев тюрьмы.

Стремление к «репатриации» российского наследия?

Серия краж, затронувшая также Германию, Швейцарию и Чехию, привела к созданию совместной следственной группы под эгидой Европола и Евроюста, что в 2024 году вылилось в несколько задержаний.

В июне 2024 года российский аукционный дом Litfond, специализирующийся на продаже редких старинных книг, включил в свой каталог второе издание поэмы Александра Пушкина «Кавказский пленник», совпадающее с экземпляром, похищенным из Национальной библиотеки Франции (BnF).

Аукционный дом сообщил французским властям, что располагает документами, подтверждающими приобретение книги у её владельца в России в 2014–2015 годах.

По мнению французских судей, эти кражи могут быть частью логики «репатриации» российского культурного наследия на фоне усилившейся после вторжения России в Украину напряжённости между Москвой и Европой.

Ни одну из похищенных книг пока не удалось вернуть, но адвокат BnF Александр де Конн, чьи слова приводит AFP, заявил, что учреждение «не теряет надежды» вернуть эти произведения.