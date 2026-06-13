Устроил ДТП и размахивал якобы оружием: полиция задержала потенциального виновного

Авария произошла после полудня, потенциальный виновник ДТП был задержан в пятницу вечером.

Водитель, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, по невыясненной причине въехал на встречную полосу на ул. Ригас в Ливаны и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем BMW.

После ДТП водитель автомобиля Volkswagen вышел из машины и покинул место происшествия.

Видеозаписи, заснятые очевидцами и попавшие в мессенджеры, свидетельствуют о том, что у мужчины в руках, возможно, было оружие. Некоторые свидетели по этой причине скрылись с места происшествия на автомашине. По предварительной информации, которой располагает полиция, возможно, в руках мужчины был "предмет, похожий на оружие".

Никто при этом происшествии не пострадал. В связи с ДТП начат уголовный процесс.