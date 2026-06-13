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Встречают по одёжке: в сети обсуждают костюм премьера; что с ним не так? (ФОТО) (1)

Редакция PRESS 13 июня, 2026 12:42

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LETA

Журналистка Агнесе Маргевича опубликовала на платформе "Х" пост, в котором она выразила своё очень ценное мнение по поводу костюма премьера Андриса Кулбергса, на который ей "физически больно смотреть". В комментариях отметился сам премьер - что интересно, он частично с ней согласен.

"Настала пора поднять проблему костюма премьера Кулбергса на государственный уровень. На этот физически больно смотреть. Похоже, что в этом костюме он заканчивал среднюю школу, ездил на мотоцикле и окучивал картошку. Пора присоединить его к семейным реликвиям и спешно заказать новый", - пишет она.

Что же ответил на это премьер? 

"Правда, ему пора на кладбище... только проблема в том, что на 2-метровый рост раскуплены полностью все костюмы в Риге. Знаю, потому что сам раскупаю. Нет ни одного. Завоз в августе, так обещают", - отреагировал Кулбергс на твит.

В комментариях ему советуют заказать костюм у портного - заодно и экономику поднять, а также поискать в интернет-магазинах. Большинство считает, что с костюмом всё в порядке, а многие критикуют и саму Маргевичу.

Депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс с присущей ему иронией пишет: "Даже гидрокостюм и костюм для бега на коньках не облегает лучше".

Вот ещё некоторые отклики:

- Государство тонет, мы уже так далеко зашли, что забыли, как одевались легенды из галактики Андромеды... ну, необучаемые мы... (комментарий сопровождает фото экс-премьера Эйнара Репше в легендарном кожаном костюме).

- Костюм - это мелочь, наконец что-то толковое начинается. Кажется, что предыдущая глава [правительства] довольно много времени уделяла, чтобы наряжаться, но есть ли от этого польза для народа?

- Силиня тоже выросла из всех своих жутких халатов, кринж был бесчисленное множество раз... Однако ни один прогрессивный не осмелился сказать, что женщина выглядит плохо. А тут мужчина - и сразу можно замечания делать о стиле? Намного важнее, что наконец-то умный премьер!

- Если честно, по мне, так Кулбергс и Домбрава могут ходить хоть в рыболовной экипировке или робе сварщиа, если только в стране всё будет происходит хотя бы на треть эффективнее... Чем в эпоху скромного обаяния утренних халатов Эвы, "Нового единства" и политиканства из "Прогрессивных".

- Главное, чтобы Кулбергс действовал, тогда ему народ простит все костюмы в обтяжку. Это даже могло бы стать стильным брендом, и все патриоты начнут ходить, как Кулбергс. Пойду-ка и я поищу в шкафу что-нибудь обтягивающее!

- Fuck it! Люди! Серьёзно, вас костюм в стресс вгоняет?! Посмотрите на Бориса Джонсона! Как будто это самая актуальная проблема сейчас. Хуторяне, чёрт возьми!

- Погодите-ка, костюмы/платья женщин-политиков теперь тоже снова можно будет обсуждать и комментировать? Ok, noted.

- А разве вы не хотели бережливых государственных мужей...

- Может быть, пусть народ скинется для премьера и сошьёт достойный [костюм], ведь новая тряпка очень улучшила бы ситуацию в стране.

- Три решения, не ожидая августа: 1) портниха Силини; 2) звонок Порзиньгису; народный костюм.

- Нам пох*й твой костюм.

- Всё круто, Андрис, главное - дела! (Комментарий написан по-русски. - Ред.)

 

 

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Комментарии (1)
Комментарии (1)

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