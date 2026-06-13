Атака дронов на Бундестаг? Добриндт предупреждает о растущей угрозе

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС) считает, что риск возможных атак беспилотников на Бундестаг и другие конституционные органы вырос. В письме председателю Бундестага Юлии Клёкнер, о котором сообщает газета Rheinische Post, он призывает создать постоянно действующую систему противодействия дронам для защиты ключевых государственных институтов.

«Защита конституционных органов приобретает особое значение на фоне абстрактной, но существующей угрозы», пишет Добриндт. Увеличившееся число замеченных в последние месяцы беспилотников сделало службы безопасности ещё более настороженными.

Поводом для переписки стал запрос Клёкнер, направленный в декабре. В нём председатель Бундестага интересовалась, в какой степени новое подразделение федеральной полиции по борьбе с беспилотниками может быть задействовано для охраны парламента. В своём ответе Добриндт уточняет, что это подразделение может оказывать временную поддержку в рамках административной помощи. Однако ответственность за противодействие беспилотникам у Бундестага по-прежнему лежит на земельной полиции Берлина.

Беспилотники становятся для Европы серьёзной проблемой безопасности

Предупреждение прозвучало в момент, когда в Европе растёт обеспокоенность инцидентами с беспилотниками. Уже несколько месяцев беспилотники, нарушающие воздушное пространство государств НАТО, вызывают повышенное внимание служб безопасности альянса.

Насколько реальной стала эта угроза, недавно показала ситуация в странах Балтии. В Литве политическому руководству пришлось на время перейти в укрытие после того, как в воздушное пространство страны проник беспилотник. Службы безопасности связывают ряд подобных инцидентов с российскими помехами сигналам GPS, из-за которых дроны сбиваются с курса и могут залетать на территорию НАТО.

По данным Оперативного командования бундесвера, повторяющиеся нелегальные полёты беспилотников над критически важной инфраструктурой и военными объектами в Германии указывают на возможные попытки разведки со стороны иностранных сил.

Германия укрепляет систему защиты от беспилотников

На фоне растущей угрозы со стороны беспилотников Германия продолжает наращивать свои возможности по отражению таких атак.

Реформа закона о безопасности воздушного движения расширила полномочия федеральной полиции и бундесвера. В дальнейшем вооружённые силы смогут помогать земельной полиции в борьбе с беспилотниками и в крайнем случае применять оружие, если иначе предотвратить опасность невозможно. Кроме того, сокращение цепочки принятия решений должно обеспечить более быстрые реакции на угрозы.

Идёт и техническое перевооружение. В Берлине обсуждают создание сплошной системы обнаружения и противодействия беспилотникам. По информации газеты Bild, сеть из 62 радиодатчиков должна обеспечивать их раннее обнаружение.

Пока остаётся открытым вопрос, как именно в критической ситуации будут останавливать подозрительные летательные аппараты. Помимо их уничтожения, обсуждается применение специальных перехватывающих дронов, которые могли бы выводить другие беспилотники из строя с помощью сетей.