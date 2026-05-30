Раевский подчёркивает, что в таких обстоятельствах исполнять обязанности министра обороны становится особенно сложно. Именно поэтому понятно, что на этот пост ищут профессионалов с военным опытом. По его мнению, если на эту должность выдвигают полковника Мелниса, который является профессионалом высокого уровня и хорошо знает военное дело, избиратели могут оценить это положительно.

При этом, по мнению эксперта, такая ситуация говорит о слабости политических партий. Хотя почти все политические силы публично говорят об обороне и безопасности как о главном приоритете, на практике никто не хочет брать на себя должность министра обороны.

Он особенно отмечает риторику "Нового единства", в которой оборона и безопасность упоминаются как первоочередные направления, но если самой партии приходится искать на пост главы Минобороны человека за пределами своей фракции, то возникает вопрос о готовности самой политической силы взять на себя ответственность за область, которую она же и называет наиважнейшей.

На взгляд Раевского, привлечение профессионала на эту должность может принести пользу государству, но в политическом плане оно показывает, насколько трудно партиям найти в своих рядах человека, который готов управлять столь сложной областью и способен на это.