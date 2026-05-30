Политолог: летом дроны будут летать ещё чаще; сможет ли помочь полковник Мелнис? (1)

TV24 30 мая, 2026 09:08

Важно 1 комментариев

скриншот с LTV

На телеканале TV24 в программе Dienas personība политолог и соучредитель PR-агентства Mediju tilts Филипп Раевский заявил: нет основания надеяться на то, что полёты дронов летом внезапно прекратятся. По его мнению, дронов будет всё больше и больше, потому что Украина усиливается и продолжит наносить всё более интенсивные удары по целям в России. Это означает, что движение беспилотников в регионе неизбежно продолжится.

Раевский подчёркивает, что в таких обстоятельствах исполнять обязанности министра обороны становится особенно сложно. Именно поэтому понятно, что на этот пост ищут профессионалов с военным опытом. По его мнению, если на эту должность выдвигают полковника Мелниса, который является профессионалом высокого уровня и хорошо знает военное дело, избиратели могут оценить это положительно.

При этом, по мнению эксперта, такая ситуация говорит о слабости политических партий. Хотя почти все политические силы публично говорят об обороне и безопасности как о главном приоритете, на практике никто не хочет брать на себя должность министра обороны.

Он особенно отмечает риторику "Нового единства", в которой оборона и безопасность упоминаются как первоочередные направления, но если самой партии приходится искать на пост главы Минобороны человека за пределами своей фракции, то возникает вопрос о готовности самой политической силы взять на себя ответственность за область, которую она же и называет наиважнейшей.

На взгляд Раевского, привлечение профессионала на эту должность может принести пользу государству, но в политическом плане оно показывает, насколько трудно партиям найти в своих рядах человека, который готов управлять столь сложной областью и способен на это.

Комментарии (1)

Экс-депутат Пантелеев: всё общество предпочитает сваливать ответственность на других
«Что там скрывать от народа?» Кулбергс показал публике свой кабинет (ВИДЕО)
«Что там скрывать от народа?» Кулбергс показал публике свой кабинет (ВИДЕО)

«Я вздрагивал даже от хлопнувшей двери»: Абу Мери рассказал о детстве в Ливане
«Я вздрагивал даже от хлопнувшей двери»: Абу Мери рассказал о детстве в Ливане (2)

Союз альпинистов: жизни пострадавшего на Аляске Билзенса опасность не угрожает (1)

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

«У нас есть дети, которые не нужны никому»: омбудсмен Палкова — о «проблемных детях» (1)

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

Ущерб от прилётов дронов страховка не покрывает; фермеры обеспокоены (1)

Как сообщает портал TV3 Ziņas, к страховым компаниям всё чаще обращаются с вопросом, можно ли застраховаться от ущерба, вызванного военным беспилотником. Особенно это волнует латгальских фермеров, которые опасаются за зернохранилища.

Конгрессмен США: Россию как угрозу странам Балтии следует воспринимать серьёзно (1)

Об этом сказал в интервью агентству LETA член Палаты представителей Конгресса США и многолетний сопредседатель группы по поддержке стран Балтии Дон Бэкон.

Врач: У Трампа отличное здоровье, но он должен похудеть (1)

Состояние здоровья Дональда Трампа - отличное, однако он должен сбросить лишний вес, считает врач президента США. За год он поправился больше, чем на 6 киллограммов.

Аэропорт Мюнхена закрыт, там замечен дрон (1)

В субботу утром пилот заметил дрон в аэропорту Мюнхена. С 9:00 аэропорт закрыт для полётов

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале школьников по математике (1)

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

