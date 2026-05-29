«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале школьников по математике

Это уже не частная проблема отдельных школьников. Такие цифры говорят о провале, который формируется ещё в основной школе, а затем тянется дальше - в средней школе и профессиональном образовании. Если ученик заканчивает 9-й класс с неустойчивыми базовыми знаниями по математике, дальше ему всё сложнее осваивать новые темы.

Специалисты указывают, что математика остаётся одним из ключевых предметов. От неё зависят не только оценки, но и дальнейшее обучение, выбор профессии, способность справляться с точными и техническими дисциплинами. Поэтому слабые результаты экзамена снова подняли старый, но так и не решённый вопрос: что именно не работает в латвийской школе - программа, методы преподавания, темп обучения или поддержка для слабых учеников?

В соцсетях под записью передачи многие комментаторы прямо говорят: детям не нужно давать задания, которые не соответствуют их уровню и возможностям. Часть родителей считает, что школа слишком быстро проходит темы, не проверяя, действительно ли класс понял материал. Другие винят составителей экзаменов, которые, по их мнению, превращают проверку знаний в демонстрацию собственной изобретательности.

«Не надо школьникам преподавать высшую математику или задания, которые не дифференцированы индивидуально под способности каждого ученика!»

Другие комментаторы считают, что проблема начинается уже на уровне экзаменационных заданий.

«Каждый составитель заданий выпускного экзамена хочет выложиться по полной программе в своей глупости, желании блеснуть и завалить школьников. Хотелось бы посмотреть, сколько находящихся у власти чундриков смогли бы ответить».

Звучат и более жёсткие оценки всей системы преподавания.

«Надо пересмотреть преподавание математики в Латвии, чёрт знает, чему хотят научить без смысла...»

Многие родители подчёркивают, что дети не могут учиться одинаково. У них разный темп развития, разные способности и разная семейная поддержка. Поэтому массово слабые результаты, по их мнению, нельзя списывать только на самих школьников.

«Дети с разным развитием. И не у всех родителей есть время, понимание, средства, чтобы помогать с математикой. И, пожалуйста, - результаты. Если так многие не понимают, значит, это вина системы образования».

Отдельная претензия - темп школьной программы. Родители жалуются, что после контрольных работ учителя не всегда возвращаются к непонятым темам. Класс получает оценку, но затем сразу идёт дальше, даже если большая часть учеников материал не усвоила.

«Чему мы удивляемся? Делает ли какой-то учитель выводы после проверочной работы? Поняли, не поняли, нужно дополнительно ещё раз объяснить? Нет! Следующая тема, и идём дальше. У сына в течение одного месяца две проверочные работы на оценку и одна формативная работа. Как можно за месяц освоить 3 новые темы? Никак. Только что-то наляпать, а потом все удивляются низким результатам. Начинать надо с переработки самой программы и безумного темпа. Нет смысла поставить галочку - выполнено, если из 20 учеников в классе 15 материал не поняли».

В этом споре почти никто не оспаривает сам факт проблемы. Разногласия начинаются там, где речь заходит о причинах. Одни говорят о слабой мотивации учеников, другие - о перегруженной программе, третьи - о нехватке индивидуальной помощи и живого объяснения. Но цифра в 53% делает спор уже не теоретическим. Если больше половины девятиклассников не показывают уверенного уровня по математике, значит, система не просто буксует - она массово выпускает детей с пробелами в базовом предмете.





