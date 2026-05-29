«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке

Формально Домбрава опирается на очевидный тезис: в Латвии государственный язык - латышский. Но общественная реакция показала, что вопрос оказался куда шире канцелярской формулировки. Под публикацией политика за короткое время появилось более 800 комментариев, и дискуссия ушла сразу в несколько сторон - от защиты государственного языка до обвинений в популизме.

Сторонники решения пишут, что в государственных структурах давно пора жёстко придерживаться латышского языка. Для них распоряжение Домбравы - не скандал, а напоминание о базовом принципе государства. Однако критики видят в этом не реформу МВД, а политический жест, сделанный в первый же день, когда у отрасли хватает куда более тяжёлых проблем.

Главные вопросы звучат практично и зло. Хватает ли полиции людей? Достойные ли у сотрудников зарплаты? В каком состоянии участки? Что делать с туристами, иностранцами и экстренными вызовами, если человек в стрессовой ситуации не может объясниться по-латышски? Именно эта часть спора стала самой острой: одно дело - языковая политика, другое - реальная работа полиции, скорой помощи и спасателей на улице.

Вот комментарии пользователей под постом политика.

Инга Цирцене: «Статья закона о полиции, часть 2 статьи 5 гласит: полиция защищает права и законные интересы лиц независимо от их происхождения, пола, возраста, социального и имущественного положения, рода занятий, гражданства, расы и национальной принадлежности, отношения к религии, политических и иных убеждений, а также образования и языка, места жительства и других обстоятельств. Дальше даже вдаваться не хочу, если министр внутренних дел не понимает, что главная задача сотрудников полиции - защита общества, что часто выражается в немедленных действиях. Сможете ли вы обеспечить каждую экипажную группу переводчиком-полиглотом?!»

Ольга Заботкина: «Чёрт возьми! Слов нет! Это самое главное, с чего надо начинать?! Других проблем нет? Сотрудников хватает, зарплаты большие, полицейские участки отремонтированы... Вы - "Тевземей ун Бривибай" ещё что-то другое знаете и умеете, кроме национального и языкового вопроса?»

Эрик Эрикс: «Янис Домбрава, Национальное объединение. Первый глупый, абсурдный закон - начинаем считать. Ужасно, когда такие antiņi* приходят к власти. Вспоминается аллегорический роман Дж. Оруэлла "Ферма". Главное - не забудь обсудить с Министерством юстиции, как будем наказывать нарушителей. Думаю, сразу надо лишать гражданства».

Эдгар Безпровзванов: «Это будет интересно для туризма... "Hello can I report something to the police?" "Извините, мы говорим только на латышском. Иностранцев не обслуживаем"...»

Эдгарс Круминьш: «Это хорошо, молодец, но это уже и так предусмотрено законом. Не нужно заниматься бессмысленными вещами и популизмом. Лучше подними им зарплаты, чтобы люди хотели туда идти работать, и полицейские были на улицах! Чтобы жители чувствовали себя в безопасности!»

Регина Тамане: «Если в системе внутренних дел это единственная проблема, тогда молодец! Уже в первый день отрасль "наведена". Можно и премию выписать...»

Сандра Николаева: «Дурак и долб**б».

Гиртс Вяцакс: «Может стоит проверить, как все "толстые и пузатые" полицейские сдают физические нормативы? Там рука руку моет. Коррупция и договорённости».

Арвидс Осис: «Согласен, первый шаг сделан - должен быть латышский язык. Второй шаг - сокращение мигрантов. Один министр начал думать об этом, ему спасибо».

Ария Фреймане: «Именно так, в Латвии государственный язык - латышский!»

Гундарс Олшевскис: «В межличностном общении тоже... ЯНИС, у тебя точно не всё в порядке, и ты никогда не работал на улице. Советую неделю поработать на выездах, тогда, может, появится понимание».

Сармите Краузе: «Да, красиво выглядит и благородно! Такое важное первое распоряжение! Но... тут есть подвох! Мы уже дошли до уровня ИИ, тогда как у сотрудников МВД со знанием иностранных языков, например английского? Может, решению нужна вторая часть - обязательный второй иностранный язык для всех сотрудников, чтобы не смотреть на недовольное лицо полицейского, когда турист оказывается не латышом! Это из опыта!»

Гатис Скуя: «Других проблем в стране нет? Мигранты, на каком языке говорят, создают картели...»

Рассмане Инесе: «Беженцев лучше гонять, а не языком заниматься!!!!»

Артур Маргевич: «С иностранцами, которые находятся в Латвии, сотрудники МВД тоже будут говорить только по-латышски? Или всё-таки и по-английски?»

Павел Кузнеченков: «Это нужно было делать в 90-х, а не сейчас, когда может сложиться ситуация как в Украине. Уже и так тянет в ту сторону. Слишком много событий вокруг Латвии и Балтийских стран».

Инго Сире: «Супер, поздравляю, долой язык оккупантов! Если ты житель Латвии - говори по-латышски!»

Каспарс Вайновскис: «Ну конечно! Теперь два русских между собой будут говорить по-латышски!»

Иварс Элиас Калвинс: «Беднейшая страна Европы, а вы переживаете о языке... какая от вас "польза"?»