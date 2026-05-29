Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пт, 29. Мая
«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке

29 мая, 2026 18:44

LETA

Первое распоряжение нового главы МВД Яниса Домбравы быстро стало одной из самых обсуждаемых тем в латвийских соцсетях. Министр заявил, что сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, а также при общении с жителями и коллегами должны пользоваться только латышским языком.

Формально Домбрава опирается на очевидный тезис: в Латвии государственный язык - латышский. Но общественная реакция показала, что вопрос оказался куда шире канцелярской формулировки. Под публикацией политика за короткое время появилось более 800 комментариев, и дискуссия ушла сразу в несколько сторон - от защиты государственного языка до обвинений в популизме.

Сторонники решения пишут, что в государственных структурах давно пора жёстко придерживаться латышского языка. Для них распоряжение Домбравы - не скандал, а напоминание о базовом принципе государства. Однако критики видят в этом не реформу МВД, а политический жест, сделанный в первый же день, когда у отрасли хватает куда более тяжёлых проблем.

Главные вопросы звучат практично и зло. Хватает ли полиции людей? Достойные ли у сотрудников зарплаты? В каком состоянии участки? Что делать с туристами, иностранцами и экстренными вызовами, если человек в стрессовой ситуации не может объясниться по-латышски? Именно эта часть спора стала самой острой: одно дело - языковая политика, другое - реальная работа полиции, скорой помощи и спасателей на улице.

Вот комментарии пользователей под постом политика.

Инга Цирцене: «Статья закона о полиции, часть 2 статьи 5 гласит: полиция защищает права и законные интересы лиц независимо от их происхождения, пола, возраста, социального и имущественного положения, рода занятий, гражданства, расы и национальной принадлежности, отношения к религии, политических и иных убеждений, а также образования и языка, места жительства и других обстоятельств. Дальше даже вдаваться не хочу, если министр внутренних дел не понимает, что главная задача сотрудников полиции - защита общества, что часто выражается в немедленных действиях. Сможете ли вы обеспечить каждую экипажную группу переводчиком-полиглотом?!»

Ольга Заботкина: «Чёрт возьми! Слов нет! Это самое главное, с чего надо начинать?! Других проблем нет? Сотрудников хватает, зарплаты большие, полицейские участки отремонтированы... Вы - "Тевземей ун Бривибай" ещё что-то другое знаете и умеете, кроме национального и языкового вопроса?»

Эрик Эрикс: «Янис Домбрава, Национальное объединение. Первый глупый, абсурдный закон - начинаем считать. Ужасно, когда такие antiņi* приходят к власти. Вспоминается аллегорический роман Дж. Оруэлла "Ферма". Главное - не забудь обсудить с Министерством юстиции, как будем наказывать нарушителей. Думаю, сразу надо лишать гражданства».

Эдгар Безпровзванов: «Это будет интересно для туризма... "Hello can I report something to the police?" "Извините, мы говорим только на латышском. Иностранцев не обслуживаем"...»

Эдгарс Круминьш: «Это хорошо, молодец, но это уже и так предусмотрено законом. Не нужно заниматься бессмысленными вещами и популизмом. Лучше подними им зарплаты, чтобы люди хотели туда идти работать, и полицейские были на улицах! Чтобы жители чувствовали себя в безопасности!»

Регина Тамане: «Если в системе внутренних дел это единственная проблема, тогда молодец! Уже в первый день отрасль "наведена". Можно и премию выписать...»

Сандра Николаева: «Дурак и долб**б».

Гиртс Вяцакс: «Может стоит проверить, как все "толстые и пузатые" полицейские сдают физические нормативы? Там рука руку моет. Коррупция и договорённости».

Арвидс Осис: «Согласен, первый шаг сделан - должен быть латышский язык. Второй шаг - сокращение мигрантов. Один министр начал думать об этом, ему спасибо».

Ария Фреймане: «Именно так, в Латвии государственный язык - латышский!»

Гундарс Олшевскис: «В межличностном общении тоже... ЯНИС, у тебя точно не всё в порядке, и ты никогда не работал на улице. Советую неделю поработать на выездах, тогда, может, появится понимание».

Сармите Краузе: «Да, красиво выглядит и благородно! Такое важное первое распоряжение! Но... тут есть подвох! Мы уже дошли до уровня ИИ, тогда как у сотрудников МВД со знанием иностранных языков, например английского? Может, решению нужна вторая часть - обязательный второй иностранный язык для всех сотрудников, чтобы не смотреть на недовольное лицо полицейского, когда турист оказывается не латышом! Это из опыта!»

Гатис Скуя: «Других проблем в стране нет? Мигранты, на каком языке говорят, создают картели...»

Рассмане Инесе: «Беженцев лучше гонять, а не языком заниматься!!!!»

Артур Маргевич: «С иностранцами, которые находятся в Латвии, сотрудники МВД тоже будут говорить только по-латышски? Или всё-таки и по-английски?»

Павел Кузнеченков: «Это нужно было делать в 90-х, а не сейчас, когда может сложиться ситуация как в Украине. Уже и так тянет в ту сторону. Слишком много событий вокруг Латвии и Балтийских стран».

Инго Сире: «Супер, поздравляю, долой язык оккупантов! Если ты житель Латвии - говори по-латышски!»

Каспарс Вайновскис: «Ну конечно! Теперь два русских между собой будут говорить по-латышски!»

Иварс Элиас Калвинс: «Беднейшая страна Европы, а вы переживаете о языке... какая от вас "польза"?»

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале по школьников математике

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

Почему вчера вы были гением, а сегодня смотрите в стену: учёные нашли одну причину

Бывает день, когда всё складывается само. Письма пишутся, дела закрываются, мысли бегут быстро, а список задач почему-то не выглядит как личное оскорбление.

Три альпиниста из Латвии погибли при восхождении на Денали

Три альпиниста из Латвии погибли, сорвавшись на Денали, самой высокой горе Северной Америки. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Латвийский союз альпинистов.

Кулбергс возмутился: миллионы есть, а нарушений KNAB не видит

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не увидело возможного конфликта интересов в AS «Rīgas siltums». Об этом сообщает LETA. Речь идёт о материалах, которые в мае передал в KNAB тогдашний глава парламентской следственной комиссии по оценке подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс из «Объединённого списка».

Министр внутренних дел Янис Домбрава уточнил свои заявления о языковом режиме в подчинённых МВД службах. Ранее он говорил, что общение сотрудников системы МВД с жителями должно проходить на государственном языке. Теперь министр фактически признал: в экстренных ситуациях закон допускает исключения.

Сможет ли Кулбергс изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

