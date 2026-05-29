Три альпиниста из Латвии погибли при восхождении на Денали

По данным союза, погибли Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс.

Ещё один участник экспедиции, Мартиньш Билзенс, пострадал. Его в критическом состоянии эвакуировали и передали медикам в США.

Остальные участники экспедиции - Валдис Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Гунтис Свариньш - после трагедии остались в лагере. С помощью спасателей они должны были начать безопасный спуск вниз.

По информации Службы национальных парков США, несчастный случай произошёл на участке подъёма между верхним промежуточным лагерем High Camp и перевалом Денали Pass. Падение началось в районе, близком к перевалу, на высоте около 18 200 футов, или примерно 5545 метров.

Латвийский союз альпинистов дополнительных комментариев LETA не предоставил.