Три альпиниста из Латвии погибли при восхождении на Денали

Редакция PRESS 29 мая, 2026 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Три альпиниста из Латвии погибли, сорвавшись на Денали, самой высокой горе Северной Америки. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Латвийский союз альпинистов.

По данным союза, погибли Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс.

Ещё один участник экспедиции, Мартиньш Билзенс, пострадал. Его в критическом состоянии эвакуировали и передали медикам в США.

Остальные участники экспедиции - Валдис Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Гунтис Свариньш - после трагедии остались в лагере. С помощью спасателей они должны были начать безопасный спуск вниз.

По информации Службы национальных парков США, несчастный случай произошёл на участке подъёма между верхним промежуточным лагерем High Camp и перевалом Денали Pass. Падение началось в районе, близком к перевалу, на высоте около 18 200 футов, или примерно 5545 метров.

Латвийский союз альпинистов дополнительных комментариев LETA не предоставил.

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале школьников по математике

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

Почему вчера вы были гением, а сегодня смотрите в стену: учёные нашли одну причину

Бывает день, когда всё складывается само. Письма пишутся, дела закрываются, мысли бегут быстро, а список задач почему-то не выглядит как личное оскорбление.

«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке

Первое распоряжение нового главы МВД Яниса Домбравы быстро стало одной из самых обсуждаемых тем в латвийских соцсетях. Министр заявил, что сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, а также при общении с жителями и коллегами должны пользоваться только латышским языком.

Кулбергс возмутился: миллионы есть, а нарушений KNAB не видит

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не увидело возможного конфликта интересов в AS «Rīgas siltums». Об этом сообщает LETA. Речь идёт о материалах, которые в мае передал в KNAB тогдашний глава парламентской следственной комиссии по оценке подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс из «Объединённого списка».

Домбрава сдал назад: кричать «Спасите! Помогите!» по-русски можно

Министр внутренних дел Янис Домбрава уточнил свои заявления о языковом режиме в подчинённых МВД службах. Ранее он говорил, что общение сотрудников системы МВД с жителями должно проходить на государственном языке. Теперь министр фактически признал: в экстренных ситуациях закон допускает исключения.

Сможет ли Кулбергс изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

