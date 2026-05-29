Домбрава сослался на Закон о государственном языке. Он предусматривает, что госучреждения, самоуправления, суды, а также государственные и муниципальные предприятия принимают и рассматривают документы от физических лиц только на государственном языке, кроме случаев, прямо указанных в законе.

Главная оговорка касается именно чрезвычайных ситуаций. Эти правила не распространяются на обращения людей в полицию, медучреждения, спасательные службы и другие организации, если речь идёт о неотложной медицинской помощи, преступлении, другом нарушении закона, пожаре, несчастном случае или ином бедствии.

То есть кричать о помощи по-русски можно. Если человеку нужна полиция, скорая или спасатели, вопрос языка не должен становиться препятствием для реакции служб. В этом Домбрава, по сути, сдал назад по сравнению с более жёсткой первоначальной формулировкой о латышском языке в общении подчинённых МВД с жителями.

Что касается контроля внутри конкретных учреждений, Домбрава указал, что за ежедневное выполнение распоряжений отвечают руководители учреждений и непосредственные начальники. Именно они организуют внутренний порядок работы и следят за исполнением служебных обязанностей.