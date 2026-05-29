Домбрава сдал назад: кричать «Спасите! Помогите!» по-русски можно (1)

Редакция PRESS 29 мая, 2026 17:55

Важно 1 комментариев

Фото LETA

Министр внутренних дел Янис Домбрава уточнил свои заявления о языковом режиме в подчинённых МВД службах. Ранее он говорил, что общение сотрудников системы МВД с жителями должно проходить на государственном языке. Теперь министр фактически признал: в экстренных ситуациях закон допускает исключения.

Домбрава сослался на Закон о государственном языке. Он предусматривает, что госучреждения, самоуправления, суды, а также государственные и муниципальные предприятия принимают и рассматривают документы от физических лиц только на государственном языке, кроме случаев, прямо указанных в законе.

Главная оговорка касается именно чрезвычайных ситуаций. Эти правила не распространяются на обращения людей в полицию, медучреждения, спасательные службы и другие организации, если речь идёт о неотложной медицинской помощи, преступлении, другом нарушении закона, пожаре, несчастном случае или ином бедствии.

То есть кричать о помощи по-русски можно. Если человеку нужна полиция, скорая или спасатели, вопрос языка не должен становиться препятствием для реакции служб. В этом Домбрава, по сути, сдал назад по сравнению с более жёсткой первоначальной формулировкой о латышском языке в общении подчинённых МВД с жителями.

Что касается контроля внутри конкретных учреждений, Домбрава указал, что за ежедневное выполнение распоряжений отвечают руководители учреждений и непосредственные начальники. Именно они организуют внутренний порядок работы и следят за исполнением служебных обязанностей.

Главные новости

«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке
Важно

«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале по школьников математике
Важно

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале по школьников математике

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Эксклюзив

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале по школьников математике (1)

Важно 20:33

Важно 1 комментариев

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

Почему вчера вы были гением, а сегодня смотрите в стену: учёные нашли одну причину (1)

Азбука здоровья 19:18

Азбука здоровья 1 комментариев

Бывает день, когда всё складывается само. Письма пишутся, дела закрываются, мысли бегут быстро, а список задач почему-то не выглядит как личное оскорбление.

«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке (1)

Важно 18:44

Важно 1 комментариев

Первое распоряжение нового главы МВД Яниса Домбравы быстро стало одной из самых обсуждаемых тем в латвийских соцсетях. Министр заявил, что сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, а также при общении с жителями и коллегами должны пользоваться только латышским языком.

Три альпиниста из Латвии погибли при восхождении на Денали (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Три альпиниста из Латвии погибли, сорвавшись на Денали, самой высокой горе Северной Америки. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Латвийский союз альпинистов.

Кулбергс возмутился: миллионы есть, а нарушений KNAB не видит (1)

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 1 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не увидело возможного конфликта интересов в AS «Rīgas siltums». Об этом сообщает LETA. Речь идёт о материалах, которые в мае передал в KNAB тогдашний глава парламентской следственной комиссии по оценке подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс из «Объединённого списка».

Сможет ли Кулбергс изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается (1)

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 1 комментариев

Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

