Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Редакция PRESS 29 мая, 2026 16:35

Наука 0 комментариев

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Но теперь учёные проверяют способ, который звучит так, будто его достали из будущего. Без лазера. Без разрезов. Без выжигания ткани.

Идея такая: роговицу глаза не режут, а временно делают мягче с помощью слабого электрического воздействия. Потом ей придают нужную форму специальной контактной линзой.

Да, звучит как фантастика. Но первые опыты уже провели на кроличьих глазах.

Метод называется электромеханическое ремоделирование. Его развивают исследователи из Occidental College и Калифорнийского университета в Ирвайне. Вместо того чтобы удалять часть ткани, как при LASIK, они пытаются на короткое время изменить химическую среду внутри роговицы. Из-за этого ткань становится более податливой, а затем снова “застывает” в новой форме.

В эксперименте использовали специальные платиновые контактные линзы. Они одновременно задавали нужную форму и служили электродом. Глаз помещали в раствор, похожий на слёзы, подавали слабое электрическое воздействие, и примерно за минуту роговица меняла кривизну.

В тестах на кроличьих глазах учёные смогли смоделировать коррекцию близорукости. При этом, по их данным, ткань сохранила прозрачность, а клетки не погибли.

Вот здесь важно не перепрыгнуть через реальность. Это пока не процедура из клиники, куда можно записаться в пятницу после работы. Речь идёт о ранних лабораторных испытаниях, в основном на изолированных глазах животных. До проверки на живых животных, а тем более на людях, ещё длинная дорога.

Но сама идея объясняет, почему вокруг метода столько интереса. LASIK меняет форму роговицы, удаляя часть ткани лазером. Новый подход пытается сделать то же самое без удаления ткани. Если он когда-нибудь дойдёт до медицины, такая процедура может оказаться дешевле, мягче для глаза и потенциально обратимой.

Пока это большое “если”.

Но представьте саму картину: человек приходит исправлять зрение, а вместо лазера ему надевают умную контактную линзу и на минуту включают слабый электрический импульс.

Для медицины будущего это может быть обычной процедурой. Для нас пока звучит так, будто очки впервые испугались по-настоящему.

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Загрузка

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

