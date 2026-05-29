Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Но теперь учёные проверяют способ, который звучит так, будто его достали из будущего. Без лазера. Без разрезов. Без выжигания ткани.

Идея такая: роговицу глаза не режут, а временно делают мягче с помощью слабого электрического воздействия. Потом ей придают нужную форму специальной контактной линзой.

Да, звучит как фантастика. Но первые опыты уже провели на кроличьих глазах.

Метод называется электромеханическое ремоделирование. Его развивают исследователи из Occidental College и Калифорнийского университета в Ирвайне. Вместо того чтобы удалять часть ткани, как при LASIK, они пытаются на короткое время изменить химическую среду внутри роговицы. Из-за этого ткань становится более податливой, а затем снова “застывает” в новой форме.

В эксперименте использовали специальные платиновые контактные линзы. Они одновременно задавали нужную форму и служили электродом. Глаз помещали в раствор, похожий на слёзы, подавали слабое электрическое воздействие, и примерно за минуту роговица меняла кривизну.

В тестах на кроличьих глазах учёные смогли смоделировать коррекцию близорукости. При этом, по их данным, ткань сохранила прозрачность, а клетки не погибли.

Вот здесь важно не перепрыгнуть через реальность. Это пока не процедура из клиники, куда можно записаться в пятницу после работы. Речь идёт о ранних лабораторных испытаниях, в основном на изолированных глазах животных. До проверки на живых животных, а тем более на людях, ещё длинная дорога.

Но сама идея объясняет, почему вокруг метода столько интереса. LASIK меняет форму роговицы, удаляя часть ткани лазером. Новый подход пытается сделать то же самое без удаления ткани. Если он когда-нибудь дойдёт до медицины, такая процедура может оказаться дешевле, мягче для глаза и потенциально обратимой.

Пока это большое “если”.

Но представьте саму картину: человек приходит исправлять зрение, а вместо лазера ему надевают умную контактную линзу и на минуту включают слабый электрический импульс.

Для медицины будущего это может быть обычной процедурой. Для нас пока звучит так, будто очки впервые испугались по-настоящему.