Латковскис: в политике нас ждёт очень жаркое тропическое лето

Neatkarīgā Rīta Avīze 24 мая, 2026 08:14

Латышские СМИ 0 комментариев

Политический обозреватель Бен Латковскис в "Неаткариге" отвечает на два вопроса, актуальные для тех, кто интересуется предвыборными процессами в стране и перспективами той или иной партии после выборов. Эти вопросы кажутся не связанными между собой, но определённая логика в объединении их под общим заголовком просматривается.

Первый вопрос - кто голосует за "Прогрессивных" и откуда берутся все эти люди? Обозреватель напоминает, что в Латвии выборы проводятся по пропорциональной системе, а один из её минусов состоит в том, что "в парламенте представлены и те слои общества, которые принято считать не самыми светлыми. Там имеет место обширное представительство дураков, лентяев, жуликов, неудачников, глубоко недовольных жизнью и других, кто топит общество, а не возвышает его".

Согласно рейтингам, которых Латковскис не приводит, в топе две партии - "Латвия на первом месте" и "Прогрессивные". Поскольку у обеих антирейтинг тоже высокий, публика часто недоумевает - как это может быть и кто за них голосует?

"Если о так называемом электорате Шлесерса широкая публика ещё примерно догадывается, то круг сторонников "Прогрессивных" для многих - тёмная лошадка. Ну хорошо, там есть кружок этих странных типов с синими волосами, с флагами Палестины и ЛГБТК+, но в рейтинге - первое место (пусть и разделённое с "ЛПМ")? Как это возможно?" - задаёт вопрос Латковскис и сам на него отвечает.

Во-первых, по мнению автора, "Прогрессивные" являются "единственной по-настоящему левой партией" в стране. Кроме того, "особенность наших дней состоит в том, что самая образованная часть общества склоняется влево, а "синие воротнички" больше смотрят в сторону правых (сто лет назад было наоборот). Конечно, есть исключения, но общий вектор именно таков. Вряд ли за Айнарса Шлесерса и Линду Лиепиню голосуют "светские круги" общества с несколькими высшими образованиями, в том числе зарубежными. 

Может показаться, что мы живём в бесклассовом обществе и вернисажная публика голосует так же, как и корпус продавцов Центрального рынка, но это не так", - заявляет автор.

Второй вопрос - почему упали рейтинги у Нацобъединения. Сами политики из НО объясняют это появлением конкурента "Восходящее солнце - Латвии", но Латковскис видит и другие причины. В первую очередь, по его мнению, дело в том, что в Нацобъединении всё громче становятся голоса из наиболее примитивных кругов этой политической силы, сосредоточенных в Рижской думе. Происходит некое "сближение" с "Латвией на первом месте", которое никак не вредит Шлесерсу, но отнимает голоса у Нацобъединения. "Руководство НО может думать, что общая неприязнь к "врачам и инженерам" с сумками Bolt за спиной делает этот союз более приемлемым для электората НО, однако динамика рейтингов свидетельствует об обратном", - считает обозреватель.

Статья завершается прогнозом: "Нас ждёт в политике очень жаркое, тропическое лето, в течение которого, скорее всего, мы увидим всяческие чудеса. Сейчас только самим партиям, самим политикам по силам и себя показать, и себя закопать. Как часто говорят в мае, ситуация может измениться, как иногда бывает в хоккее: можно победить более сильных противников, но проиграть более слабому. Результат увидим 3 октября".

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

