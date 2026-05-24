Латковскис: в политике нас ждёт очень жаркое тропическое лето

Первый вопрос - кто голосует за "Прогрессивных" и откуда берутся все эти люди? Обозреватель напоминает, что в Латвии выборы проводятся по пропорциональной системе, а один из её минусов состоит в том, что "в парламенте представлены и те слои общества, которые принято считать не самыми светлыми. Там имеет место обширное представительство дураков, лентяев, жуликов, неудачников, глубоко недовольных жизнью и других, кто топит общество, а не возвышает его".

Согласно рейтингам, которых Латковскис не приводит, в топе две партии - "Латвия на первом месте" и "Прогрессивные". Поскольку у обеих антирейтинг тоже высокий, публика часто недоумевает - как это может быть и кто за них голосует?

"Если о так называемом электорате Шлесерса широкая публика ещё примерно догадывается, то круг сторонников "Прогрессивных" для многих - тёмная лошадка. Ну хорошо, там есть кружок этих странных типов с синими волосами, с флагами Палестины и ЛГБТК+, но в рейтинге - первое место (пусть и разделённое с "ЛПМ")? Как это возможно?" - задаёт вопрос Латковскис и сам на него отвечает.

Во-первых, по мнению автора, "Прогрессивные" являются "единственной по-настоящему левой партией" в стране. Кроме того, "особенность наших дней состоит в том, что самая образованная часть общества склоняется влево, а "синие воротнички" больше смотрят в сторону правых (сто лет назад было наоборот). Конечно, есть исключения, но общий вектор именно таков. Вряд ли за Айнарса Шлесерса и Линду Лиепиню голосуют "светские круги" общества с несколькими высшими образованиями, в том числе зарубежными.

Может показаться, что мы живём в бесклассовом обществе и вернисажная публика голосует так же, как и корпус продавцов Центрального рынка, но это не так", - заявляет автор.

Второй вопрос - почему упали рейтинги у Нацобъединения. Сами политики из НО объясняют это появлением конкурента "Восходящее солнце - Латвии", но Латковскис видит и другие причины. В первую очередь, по его мнению, дело в том, что в Нацобъединении всё громче становятся голоса из наиболее примитивных кругов этой политической силы, сосредоточенных в Рижской думе. Происходит некое "сближение" с "Латвией на первом месте", которое никак не вредит Шлесерсу, но отнимает голоса у Нацобъединения. "Руководство НО может думать, что общая неприязнь к "врачам и инженерам" с сумками Bolt за спиной делает этот союз более приемлемым для электората НО, однако динамика рейтингов свидетельствует об обратном", - считает обозреватель.

Статья завершается прогнозом: "Нас ждёт в политике очень жаркое, тропическое лето, в течение которого, скорее всего, мы увидим всяческие чудеса. Сейчас только самим партиям, самим политикам по силам и себя показать, и себя закопать. Как часто говорят в мае, ситуация может измениться, как иногда бывает в хоккее: можно победить более сильных противников, но проиграть более слабому. Результат увидим 3 октября".