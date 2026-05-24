Абикис: при тех условиях, что были изначально, достижения Латвии — это чудо (3)

Редакция PRESS 24 мая, 2026 06:41

Важно 3 комментариев

В цикле программ Latvija 2035 на сайте Jauns.lv, которые ведёт Андрей Пантелеев, принял участие Дзинтарс Абикис, бывший депутат Верховного Совета Латвийской Республики, а впоследствии Сейма. Он подчеркнул, что последствия советской оккупации в Латвии были намного тяжелее, чем в любой другой европейской стране, освобождённой от коммунизма, а то, что в наши дни Латвия стала развитой и благополучной страной, надо считать великим чудом.

В своём интервью Абикис вспоминал о том, какой была обстановка в Латвии незадолго до восстановления независимости, причём она ему видится очень мрачной: "Одной из величайших угроз была критическая демографическая ситуация, так как удельный вес латышей в стране сократился до 53%. Причём право участвовать в выборах имели и представители советской армии, это свыше 100 тысяч голосующих, поэтому теоретически у сторонников независимости шансы победить на выборах были минимальными. В сфере образования картина была столь же тревожной, так как в латышских школах обучалось всего 51,9% детей. С учётом того, что на латышском потоке было 11 классов, а на русском - 10, фактически в русских школах детей было даже больше, чем в латышских".

Кроме того, по словам Абикиса, в обществе царила сильнейшая напряжённость, которая нередко перерастала в открытую вражду по отношению к основной нации. Он вспомнил поездки на автобусе в Болдераю, где на всех остановках были надписи наподобие следующей: "Убить латыша - как посадить дерево. Давайте озеленим Ригу".

Эта агрессия выражалась и через непосредственные физические угрозы. Например, когда Абикис работал учителем, после школьных вечеров регулярно приходилось вызывать милицию, чтобы школьники могли безопасно добраться домой, потому что на улице их поджидали враждебно настроенные группы, вооружённые палками.

Экономическая и промышленная среда также была совершенно заброшенной, согласно его воспоминаниям: в руководстве крупных заводов 90% директоров, особенно в больших городах, были приезжими (Абикис называет их колонистами), которых не заботило будущее этих предприятий в независимой Латвии; их главной целью была, как он утверждает, распродажа активов с целью скорого получения личных благ.

Абикис, десять лет параллельно учительской работе трудившийся грузчиком на Рижском молочном комбинате, сохранил яркие воспоминания о жуткой нечистоплотности и "бардаке" на заводских территориях и вне их: "Эти следы наследия советской халатности в сельских регионах заметны и по сей день, где в садах исторических усадеб и вблизи их до сих пор стоят построенные в советское время многоквартирные дома и развалины старых мастерских".

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

