В своём интервью Абикис вспоминал о том, какой была обстановка в Латвии незадолго до восстановления независимости, причём она ему видится очень мрачной: "Одной из величайших угроз была критическая демографическая ситуация, так как удельный вес латышей в стране сократился до 53%. Причём право участвовать в выборах имели и представители советской армии, это свыше 100 тысяч голосующих, поэтому теоретически у сторонников независимости шансы победить на выборах были минимальными. В сфере образования картина была столь же тревожной, так как в латышских школах обучалось всего 51,9% детей. С учётом того, что на латышском потоке было 11 классов, а на русском - 10, фактически в русских школах детей было даже больше, чем в латышских".

Кроме того, по словам Абикиса, в обществе царила сильнейшая напряжённость, которая нередко перерастала в открытую вражду по отношению к основной нации. Он вспомнил поездки на автобусе в Болдераю, где на всех остановках были надписи наподобие следующей: "Убить латыша - как посадить дерево. Давайте озеленим Ригу".

Эта агрессия выражалась и через непосредственные физические угрозы. Например, когда Абикис работал учителем, после школьных вечеров регулярно приходилось вызывать милицию, чтобы школьники могли безопасно добраться домой, потому что на улице их поджидали враждебно настроенные группы, вооружённые палками.

Экономическая и промышленная среда также была совершенно заброшенной, согласно его воспоминаниям: в руководстве крупных заводов 90% директоров, особенно в больших городах, были приезжими (Абикис называет их колонистами), которых не заботило будущее этих предприятий в независимой Латвии; их главной целью была, как он утверждает, распродажа активов с целью скорого получения личных благ.

Абикис, десять лет параллельно учительской работе трудившийся грузчиком на Рижском молочном комбинате, сохранил яркие воспоминания о жуткой нечистоплотности и "бардаке" на заводских территориях и вне их: "Эти следы наследия советской халатности в сельских регионах заметны и по сей день, где в садах исторических усадеб и вблизи их до сих пор стоят построенные в советское время многоквартирные дома и развалины старых мастерских".