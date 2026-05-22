Работа для детей на лето: как найти и ничего не потерять?

Приближаются летние каникулы у школьников и многие родители задумываются: куда пристроить свое чадо, чтобы не сидело безвылазно перед монитором или не слонялось бесцельно по торговым центрам? Хорошо, если получается устроить ребёнка в летний лагерь, переселить на дачу или отправить к бабушке в деревню. К сожалению, такая возможность есть далеко не у всех. Что же делать? Ответ напрашивается сам собой - пусть идет работать. Так и большую часть дня пристроен будет, и какую-никакую пользу причинит, и денег заработает себе на мороженное или очередную лабубу. В конце концов, может ответственности научится. Сплошные плюсы! Но нужно учитывать и возможные подводные камни...

К тому же, детский труд в Латвии не запрещен. Наоборот, он четко прописан в трудовом законодательстве - ребёнок может работать в свободное от учёбы время уже с 13 лет. Разумеется, если есть письменное разрешение хотя бы одного из родителей. Конечно, столь юного работника можно привлекать только к лёгкой работе, не наносящей вреда здоровью и нравственности ребёнка. В частности, детям разрешается заниматься прополкой садов, сбором урожая, уборкой площадок и скверов, уборкой офисов, гостиниц, кафе и других подобных помещений, работать курьерами, заниматься упаковкой товаров, а также продавать товары на улицах. В исключительных случаях и с разрешении Государственной инспекции труда (VDI) ребёнок может быть привлечён в качестве исполнителя к участию в культурных, художественных, спортивных и рекламных мероприятиях.

Подросткам в возрасте от 15 до 18 лет разрешено работать без письменного согласия родителей. Однако Трудовой закон обязывает работодателя до заключения трудового договора проинформировать их о рисках и мерах по охране труда на рабочем месте. В отличие от детей, для подростков не установлен конкретный перечень разрешённых работ, однако законодательство определяет виды деятельности, к которым их привлекать запрещено. К счастью уже давно не живем в эпоху промышленной революции XIX века, когда дети трудились на заводах и в шахтах наравне со взрослыми.

Согласно Трудовому закону, подростков нельзя трудоустраивать на работы в особых условиях, связанных с повышенным риском для их безопасности, здоровья и нравственности. Например, подросткам запрещено работать на пожаро- и взрывоопасных объектах, выполнять работу, связанную с постоянным переносом или перемещением тяжестей свыше 10 кг для юношей и 4 кг для девушек, работать в местах организации азартных игр, а также выполнять работу, темп которой задаётся механизмами и оплачивается сдельно. В то же время правила предусматривают отдельные исключения для учеников профучилищ, имеющих соответствующую специальность. Так, при наличии необходимых навыков и знаний подросткам может быть разрешена работа, связанная с полиграфией, переработкой и консервированием мяса или рыбы, а также лесозаготовительными работами и рядом других сфер.

Что с рабочим временем?

Трудовой закон предусматривает, что для лиц младше 18 лет устанавливается пятидневная рабочая неделя. Во время школьных каникул детей запрещено привлекать к работе более чем на четыре часа в день и более чем на 20 часов в неделю, а подростков — более чем на семь часов в день и 35 часов в неделю. Если ребёнок работает одновременно у нескольких работодателей, рабочее время суммируется. Кроме того, закон четко говорит: детей нельзя привлекать к сверхурочной работе и строго запрещено работать в ночное время. Ночной считается любая работа продолжительностью более двух часов в период с 22:00 до 6:00. Для детей ночное время определяется строже — с 20:00 до 6:00.

Также закон предусматривает право на перерыв, если продолжительность рабочего дня превышает шесть часов. Поскольку рабочий день детей не может быть длиннее четырёх часов, перерыв им не полагается. Подростки же имеют право на перерыв, если работают более четырёх с половиной часов в день. По возможности перерыв предоставляется после того, как отработана половина установленного рабочего времени. Как и для взрослых работников, продолжительность перерыва определяет работодатель, однако она не может быть меньше 30 минут. Если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором, перерыв не включается в рабочее время.

Что по зарплате?

Трудовой закон лаконично регулирует оплату труда детей — им выплачивают вознаграждение в соответствии с выполненной работой. В то же время, если подросток работает пять дней в неделю не более семи часов в день и 35 часов в неделю, его месячная зарплата не может быть ниже установленной Кабинетом министров минимальной месячной оплаты труда при нормальном рабочем времени. В 2026 году минимальная зарплата составляет 780 евро.

Однако, это не значит, что ребенок получит всю эту сумму на руки. Как настоящего взрослый он должен уплатить налоги. Порядок уплаты налогов зависит от работодателя, чаще всего это общий налоговый режим - из зарплаты удерживает из зарплаты подоходный налог с населения (IIN) в размере 25,5% и обязательные взносы государственного социального страхования (VSAOI) в размере 34,09%. Из них 23,59% оплачивает работодатель из собственных средств, а 10,50% удерживается из зарплаты работника.

Если школьник оформлен с налоговой книжкой (при работе летом это можно сделать по желанию), к зарплате применяется необлагаемый минимум — 550 евро в месяц. Таким образом после удержания всех налогов и социальных взносов, при зарплате "на бумаге" в 780 евро, ребенок получит на руки 660,33 евро. В то же время, если налоговой книжки нет, то и необлагаемый минимум не применяется и это наносит ощутимый удар - при той же зарплате 780 евро после уплаты налогов школьник получит на 520,08 евро. Разница ощутимая!

Кроме того, Служба Госдоходов (VID) напоминает: если ребёнок младше 19 лет продолжает учёбу и работает только во время летних каникул, родитель автоматически сохраняет налоговую льготу за ребёнка, находящегося на иждивении, и вносить изменения в налоговую книжку не требуется.

Как найти работу?

По статистике, каждого третьего ребёнка на лето трудоустраивают родители по знакомству и благодаря личным связям. Можно попытать удачу на сайтах с объявлениями о найме, но проще и безопаснее обратиться в Государственное агентство занятости (NVA). Как нам сообщили в ведомстве, в этом году — точно так же, как и в предыдущие — с 1 июня по 31 августа Государственное агентство занятости проводит программу по трудоустройству школьников в период летних каникул. В ней могут участвовать молодые люди от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, профессиональных или специальных учебных заведениях. Подать заявку можно до 15 августа, а сама работа будет доступна с июня по август. Каждый школьник сможет работать один или два месяца, при этом повторно зарегистрироваться после окончания периода работы в этом году нельзя.

Вакансии опубликованы в разделе «Работа во время летних каникул» на портале NVA. Списки доступной для детей работы обновляются ежедневно, на данный момент, в середине мая, там насчитывается более 700 позиций. Работа есть как в Риге, так и за ее пределами в регионах. В основном работодатели предлагают детям работу, которая не требует особой квалификации - уборщики, подсобные и сезонные рабочие, продавцы, официанты и поварята. Однако встречаются и вакансии с претензией на "белый воротничок", например, на должности помощников в различных областях: администратора в гостинице, секретаря или даже руководителя проектов или заведующего магазином. Некоторые варианты, возможно, дадут толчок и опыт в будущей профессии: есть варианты устроиться сантехником, видеооператором или нянечкой в детском саду.

Для участия в программе NVA нужно зарегистрироваться в системе CV и вакансий, заполнить анкету и уже самостоятельно связаться с работодателем по выбранной из списка вакансии. Работодатели в свою очередь сами отбирают подходящих кандидатов, поэтому школьникам, совсем по-взрослому, необходимо подготовить CV, написать мотивационное письмо и быть готовыми к собеседованию. После выбора кандидата NVA помогает оформить трудовой договор, а дальше, как говорится, "детство заканчивается": ребенку предстоит начать работать и в результате получить свою первую зарплату.