Рижский окружной суд в январе оставил без изменений приговор суда первой инстанции.

После выхода в отставку из Вооружённых сил СССР мужчина остался жить в Латвии. Согласно материалам дела, он собирал информацию о политических процессах в стране, критической инфраструктуре и военных объектах в окрестностях Рижского аэропорта. В частности, он интересовался происходящим в аэропорту, ремонтными работами, строительством ангаров, а также вёл наблюдение за территорией 17-го батальона Земессардзе.

Полученные данные он лично передавал представителю российских спецслужб во время поездок в Калининград. Определить точный объём переданной информации не удалось, поскольку шпионаж продолжался длительное время.

При обыске в гараже у пенсионера были обнаружены взрывчатые вещества: гексогеновая шашка весом 975 граммов, четыре тротиловые шашки общей массой 759,4 грамма, а также 136 патронов.

Прокурор требовала именно такого наказания — восьми лет лишения свободы и двух лет пробации. Суд полностью согласился с позицией обвинения.

Гражданина России задержала Служба государственной безопасности (VDD) 20 декабря 2023 года. Уголовный процесс против него был начат 18 декабря того же года. VDD провела обыски в пяти связанных с ним объектах в Риге и окрестностях.

В последние годы латвийские суды рассмотрели уже несколько дел о шпионаже в пользу России и Беларуси, инициированных ВДД.